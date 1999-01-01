Київ
Флюороквинолони
S01A E05

Левофлоксацин

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A EФлюороквинолони
S01A E05Левофлоксацин
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Сигніцеф
Сигніцеф
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
від 216,17 грн
в 578 аптеках
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Офтаквікс®
Офтаквікс®
Краплі очні 5 мг/мл флакон з крапельницею 5 мл №1
Сантен
від 264,44 грн
в 479 аптеках
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Флеоптік®
Флеоптік®
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон з крапельницею 5 мл №1
Київський вітамінний завод
від 226,11 грн
в 388 аптеках
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Л-Оптик Ромфарм
Л-Оптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
від 158,45 грн
в 335 аптеках
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Левоксимед
Левоксимед
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 206,93 грн
в 291 аптеці
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Левонекст
Левонекст
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Nextpharm GmbH
від 204,55 грн
в 77 аптеках
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Офтаквікс®
Офтаквікс®
Краплі очні 5 мг/мл тюбик-крапельниця 0.3 мл №10
Сантен
від 331,06 грн
в 6 аптеках
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