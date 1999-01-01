Київ
Флюороквинолони
S01A E05
Левофлоксацин
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A E
Флюороквинолони
S01A E05
Левофлоксацин
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Сигніцеф
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця пластикова 5 мл №1
Сентісс Фарма
від
216,17
грн
в 578 аптеках
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Офтаквікс®
Краплі очні 5 мг/мл флакон з крапельницею 5 мл №1
Сантен
від
264,44
грн
в 479 аптеках
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Флеоптік®
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон з крапельницею 5 мл №1
Київський вітамінний завод
від
226,11
грн
в 388 аптеках
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Л-Оптик Ромфарм
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Ромфарм Компані
від
158,45
грн
в 335 аптеках
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Левоксимед
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
206,93
грн
в 291 аптеці
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Левонекст
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Nextpharm GmbH
від
204,55
грн
в 77 аптеках
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Офтаквікс®
Краплі очні 5 мг/мл тюбик-крапельниця 0.3 мл №10
Сантен
від
331,06
грн
в 6 аптеках
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
0.5 %
5 мг/мл
Пакування
тюбик-крапельн. 0.3 мл
фл. 5 мл
фл. з крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. пластик. 5 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Nextpharm GmbH
Київський вітамінний завод
Ромфарм Компані
Сантен
Сентісс Фарма
Уорлд Медицин
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