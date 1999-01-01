Київ
Флюороквинолони
S01A E07

Моксифлоксацин

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A EФлюороквинолони
S01A E07Моксифлоксацин
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Вігамокс®
Вігамокс®
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця 5 мл у картонній коробці №1
Новартіс Фарма
від 229,57 грн
в 784 аптеках
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Цитомоксан®
Цитомоксан®
Краплі очні 0,5 % флакон у пачці 5 мл №1
Фармак
від 184,74 грн
в 702 аптеках
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Тамвелер
Тамвелер
Краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від 209,00 грн
в 565 аптеках
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Моксифлоксацин-Фармекс
Моксифлоксацин-Фармекс
Краплі очні 5 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 106,40 грн
в 4 аптеках
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Монафокс
Монафокс
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Адамед Фарма
від 187,34 грн
в 1 аптеці
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Моксиайз
Моксиайз
Краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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