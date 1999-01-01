Київ
Флюороквинолони
S01A E07
Моксифлоксацин
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A E
Флюороквинолони
S01A E07
Моксифлоксацин
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Вігамокс®
Краплі очні 0,5 % флакон-крапельниця 5 мл у картонній коробці №1
Новартіс Фарма
від
229,57
грн
в 784 аптеках
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Цитомоксан®
Краплі очні 0,5 % флакон у пачці 5 мл №1
Фармак
від
184,74
грн
в 702 аптеках
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Тамвелер
Краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фарматен
від
209,00
грн
в 565 аптеках
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Моксифлоксацин-Фармекс
Краплі очні 5 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
106,40
грн
в 4 аптеках
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Монафокс
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон 5 мл №1
Адамед Фарма
від
187,34
грн
в 1 аптеці
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Моксиайз
Краплі очні 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
0.5 %
5 мг/мл
Пакування
фл. 5 мл
фл. з кришкою-крапельницею 5 мл
фл. у пачці 5 мл
фл.-крапельн. 5 мл
Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Корпорація Здоров'я
М.Біотек Лтд.
Новартіс
Фармак
Фарматен
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