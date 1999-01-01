Київ
Флюороквинолони
S01A E03

Ципрофлоксацин

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A EФлюороквинолони
S01A E03Ципрофлоксацин
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Флоксимед
Флоксимед
Краплі очні/вушні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Ромфарм Компані
від 128,54 грн
в 154 аптеках
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