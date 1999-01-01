Київ
Флюороквинолони
S01A E03
Ципрофлоксацин
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A E
Флюороквинолони
S01A E03
Ципрофлоксацин
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Флоксимед
Краплі очні/вушні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Ромфарм Компані
від
128,54
грн
в 154 аптеках
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Форма випуску
крап. оч./вуш.
крап. очні/вушн., розчин
Дозування
0.3 %
3 мг/мл
Виробник
World Medicine
Уорлд Медицин
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