Київ
Флюороквинолони
S01A E01

Офлоксацин

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01AПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A EФлюороквинолони
S01A E01Офлоксацин
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Флоксал®
Флоксал®
Краплі очні, розчин 0,3 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Др. Манн
від 199,49 грн
в 924 аптеках
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Флоксал®
Флоксал®
Мазь очна 0,3 % туба 3 г №1
Др. Манн
від 193,36 грн
в 901 аптеці
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Флоксанекст
Флоксанекст
Краплі очні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Nextpharm GmbH
від 172,39 грн
в 483 аптеках
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Офлоксацин Штульн ЮД
Офлоксацин Штульн ЮД
Краплі очні 3 мг/мл туба-крапельниця 0.5 мл №10
Фарма Штульн ГмбХ
від 210,81 грн
в 350 аптеках
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Офлоксацин-Фармекс
Офлоксацин-Фармекс
Краплі очні 3 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 88,20 грн
в 160 аптеках
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