Київ
Флюороквинолони
S01A E01
Офлоксацин
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01A
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S01A E
Флюороквинолони
S01A E01
Офлоксацин
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Флоксал®
Краплі очні, розчин 0,3 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Др. Манн
від
199,49
грн
в 924 аптеках
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Флоксал®
Мазь очна 0,3 % туба 3 г №1
Др. Манн
від
193,36
грн
в 901 аптеці
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Флоксанекст
Краплі очні, розчин 3 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Nextpharm GmbH
від
172,39
грн
в 483 аптеках
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Офлоксацин Штульн ЮД
Краплі очні 3 мг/мл туба-крапельниця 0.5 мл №10
Фарма Штульн ГмбХ
від
210,81
грн
в 350 аптеках
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Офлоксацин-Фармекс
Краплі очні 3 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
88,20
грн
в 160 аптеках
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
мазь оч.
Дозування
0.3 %
3 мг/мл
Пакування
туба 3 г
туба-крапельн. 0.5 мл
фл. з крапельн. 5 мл
фл. з кришкою-крапельницею 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
Nextpharm GmbH
Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Корпорація Здоров'я
Фарма Штульн ГмбХ
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