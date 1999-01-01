Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01G

ПРОТИНАБРЯКОВІ ТА АНТИАЛЕРГІЙНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01GПРОТИНАБРЯКОВІ ТА АНТИАЛЕРГІЙНІ ЗАСОБИ
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Віаль®
Віаль®
Краплі очні 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 121,93 грн
в 908 аптеках
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Кромофарм®
Кромофарм®
Краплі очні 2 % флакон 10 мл в пачці №1
Фармак
від 140,12 грн
в 872 аптеках
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Візин® Комфорт
Візин® Комфорт
Краплі очні 0,05 % флакон з дозатором 15 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від 166,33 грн
в 817 аптеках
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Візаллергол
Візаллергол
Краплі очні 2 мг/мл флакон 2.5 мл №1
Сентісс Фарма
від 252,52 грн
в 695 аптеках
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Оптін
Оптін
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Jadran-Galenski Laboratorij d.d.
від 111,52 грн
в 584 аптеках
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Паллада
Паллада
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 247,59 грн
в 460 аптеках
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Опатадин Еко
Опатадин Еко
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від 293,43 грн
в 460 аптеках
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Візоптік
Візоптік
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №2
Польфарма
від 111,52 грн
в 389 аптеках
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Опатанол®
Опатанол®
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 344,00 грн
в 370 аптеках
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Лекролін®
Лекролін®
Краплі очні 40 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Сантен
від 181,53 грн
в 321 аптеці
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Олопатадин Унімед Фарма
Олопатадин Унімед Фарма
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Унімед Фарма
від 307,72 грн
в 310 аптеках
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Акімба
Акімба
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 256,68 грн
в 190 аптеках
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Візин® Класичний
Візин® Класичний
Краплі очні 0,05 % флакон 15 мл №1
МакНіл Продактс Лімітед
від 173,41 грн
в 85 аптеках
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Офталь
Офталь
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 36,80 грн
в 35 аптеках
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Кетотифен
Кетотифен
Краплі очні 0,25 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 54,40 грн
в 12 аптеках
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Олопатадин
Олопатадин
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Здоров'я
від 295,70 грн
в 4 аптеках інших міст
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Візалін-Н
Візалін-Н
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №5
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Візалін-Н
Візалін-Н
Краплі очні, розчин 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
ТОВ "Ніко"
Немає в наявності
Віаль® Лайт
Віаль® Лайт
Краплі очні 0,5 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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Сезонний та цілорічний алергічний кон'юнктивіт є найпоширенішими видами алергічного кон'юнктивіту. Клінічні ознаки та симптоми алергічного кон'юнктивіту - свербіж, почервоніння, хемоз, набряк повік, сльозотеча - зумовлені вивільненням гістаміну гладкими клітинами.

Запальні реакції у відповідь на різні подразники опосередковані ендогенними медіаторами та іншими прозапальними чинниками. Активація гістамінових рецепторів і дегрануляція гладких клітин є основними механізмами, що викликають запальні реакції. Антагоністи гістаміну (антигістамінні засоби) інгібують дію гістаміну, блокуючи гістамінові Н1-рецептори, протидіючи судинозвужувальним та судинорозширювальним ефектам гістаміну. Стабілізатори гладких клітин інгібують дегрануляцію та вивільнення гістаміну, перериваючи нормальний ланцюг внутрішньоклітинних сигналів.

Класифікація протинабрякових та протиалергічних препаратів в офтальмології

До протинабрякових та протиалергічних препаратів відносять:

  • симпатоміметики, що застосовуються як протинабрякові засоби (тетризолін);
  • інші протиалергічні засоби (кромогліциєва кислота, азеластин, олопатадин).

Фармакологічні властивості

Тетризолін є альфа-адреноміметиком, застосовується для зменшення вираженості дискомфорту та почервоніння очей через незначні подразнення. Тетризолін є похідним імідазоліном з центральними і периферичними α-адренергічними властивостями. Препарат звужує кровоносні судини кон'юнктиви, щоб зменшити подразнення очей.

Кромогліциєва кислота інгібує дегрануляцію гладких клітин, запобігаючи вивільненню гістаміну, медіаторів алергічних реакцій І типу. Препарат також може знижувати вивільнення запальних лейкотрієнів.

Азеластин, похідне фталазину - антагоніст гістамінових Н1-рецепторів. Початок дії препарату відзначається через 3 хв.

Олопатадин є селективним антагоністом гістамінових Н1-рецепторів, що інгібує вивільнення запальних ліпідних медіаторів, таких як лейкотрієн і тромбоксан, з поліморфноядерних лейкоцитів та еозинофілів. Препарат інгібує дегрануляцію гладких клітин та протидіє гістаміновим рецепторам. Олопатадин не впливає на активність цитохрому Р450 у мікросомах печінки людини, тому метаболічні взаємодії між лікарськими засобами є малоймовірними (Ohmori K. et al., 2014). Офтальмологічний розчин олопатадину ефективний при сезонному та цілорічному алергічному кон'юнктивіті та не викликає порушення клітинних мембран.

Показання до призначення протинабрякових та антиалергічних препаратів

  • тетризолін призначають при подразненні очей, свербежі, набряку та гіперемії кон'юнктиви, сльозотечі; ін'єкції склер внаслідок хімічних або фізичних факторів (пил, косметичні засоби, дим, плавання в холодній воді, дія яскравого світла, носіння контактних лінз, алергічний кон'юнктивіт);
  • кислота кромогліциєва - при гострому і хронічному алергічному кон'юнктивіті, при сезонному кон'юнктивіті, неспецифічних запальних процесах кон'юнктиви, внаслідок алергічних реакцій;
  • азеластин - при сезонному та хронічному алергічному кон'юнктивіті;
  • олопатадин - при сезонному алергічному кон'юнктивіті (симптоматичне лікування).

Оскільки абсорбція через очі обмежена, не очікується, що азеластин викликає будь-які побічні ефекти у немовлят, які перебувають на грудному вигодовуванні. Щоб суттєво зменшити кількість препарату, що потрапляє у грудне молоко після застосування очних крапель, рекомендовано натиснути на слізний канал ока на 1 хв, потім видалити надлишки р-ну абсорбувальною тканиною (Pubmed).

Застосування азеластину пов'язане зі зниженням ризику інфікування SARS-CoV-2. Спайковий білок, що кодується вірусним геномом, складається з двох субодиниць, з яких S1 містить рецептор-зв'язувальний домен (receptor-binding domain - RBD) - ангіотензинперетворювальний фермент 2 (angiotensin converting enzyme 2 - ACE2), який дозволяє вірусу SARS-CoV-2 зв'язуватися з мішенню-господарем. ACE2 є металопротеїназою клітинної поверхні, що переважно експресується в легенях, серці, нирках та кишечнику. Прикріплення та проникнення SARS-CoV-2 потребує зв'язування шиповидного білка з цільовим рецептором ACE2 на клітинній поверхні.

SARS-CoV-2 може заразити господаря через ACE2, що експресується у дихальних шляхах та очах. Оскільки місцями введення азеластину є носова порожнина та кон'юнктива, він діє на ACE2 та пригнічує проникнення вірусу. Азеластин має спорідненість до ACE2, утворює водневий зв'язок з Lys353 та ефективно інгібує проникнення вірусу SARS-CoV-2. Зв'язуючись з ACE2, препарат перешкоджає взаємодії між шиповидним білком та ACE2 і знижує зараження SARS-CoV-2 (Shuai Ge et al., 2021).

Форми випуску препаратів

Форми випуску протинабрякових та протиалергічних препаратів:

  • тетризолін випускають у формі крапель очних, 0,5 мг/мл по 5 мл у флаконі з крапельницею і кришкою з гарантійним кільцем; по 0,5 мг/мл по 10 мл у флаконі з дозувальним пристроєм; по 0,5 мг/мл по 10 мл у флаконі;
  • кромогліциєва кислота - у формі крапель очних 2% по 10 мл у флаконі;
  • азеластин -  у формі крапель очних 0,05% по 6 або 10 мл у флаконі-крапельниці; р-н 0,5 мг/мл по 6 мл у флаконі-крапельниці;
  • олопатадин - у формі крапель очних, р-н 1 мг/мл по 5 мл у флаконі-крапельниці, крапель очних 0,2% по 2,5 мл у пластиковому флаконі з крапельницею.

Спосіб застосування протинабрякових та антиалергічних препаратів:

  • тетризолін - по 1–2 краплі в уражене око 2–3 рази на добу;
  • кромогліциєва кислота - по 1 краплі в кон'юнктивальний мішок ураженого ока 4 рази на добу, добову дозу дорослим можна підвищити до 1 краплі 6–8 разів на добу;
  • азеластин - по 1 краплі в уражене око вранці та ввечері;
  • олопатадин у формі крапель очних 0,2%, має тривалий ефект, який зберігається до 24 год, що дозволяє застосовувати його 1 раз на добу (Abelson M.B. et al., 2004).

Протипоказання

  • тетризолін, кромогліциєва кислота, азеластин, олопатадин - при підвищеній сенсибілізації до препаратів та їх компонентів;
  • тетризолін - при глаукомі, епідермально-епідуральній дистрофії рогівки,
  • тетризолін, кромогліциєва кислота - дітям віком до 2 років;
  • кромогліциєва кислота - у І триместр вагітності;
  • азеластин - у період вагітності, особливо у І триместр, у період годування грудьми, дітям віком до 6 років.
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