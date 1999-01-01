Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01C

КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИМІКРОБНІ І ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01CКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИМІКРОБНІ І ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
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Тобрадекс®
Тобрадекс®
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 178,34 грн
в 943 аптеках
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Тобрадекс®
Тобрадекс®
Мазь очна туба 3.5 г №1
Новартіс Фарма
від 186,62 грн
в 885 аптеках
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Тобіфламін
Тобіфламін
Краплі очні, суспензія флакон поліетиленовий з крапельницею 5 мл №1
Київський вітамінний завод
від 165,89 грн
в 808 аптеках
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Медетром
Медетром
Краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 161,00 грн
в 806 аптеках
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Макситрол®
Макситрол®
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс
від 160,49 грн
в 774 аптеках
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Неладекс
Неладекс
Краплі очні/вушні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 158,54 грн
в 651 аптеці
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Окомікс®
Окомікс®
Краплі очні, суспензія флакон 7.5 мл №1
Фармак
від 147,45 грн
в 630 аптеках
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Тобринекст Комбі
Тобринекст Комбі
Краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Nextpharm GmbH
від 164,74 грн
в 371 аптеці
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Тобринекст Комбі
Тобринекст Комбі
Мазь очна туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
від 164,15 грн
в 366 аптеках
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Лотеп
Лотеп
Краплі очні, суспензія флакон з крапельницею 5 мл №1
Bausch & Lomb Inc
від 268,21 грн
в 338 аптеках
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Дукресса®
Дукресса®
Краплі очні, розчин флакон 5 мл №1
Сантен
від 298,68 грн
в 58 аптеках
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Тобросопт®-Декс
Тобросопт®-Декс
Краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
від 149,50 грн
в 21 аптеці
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Класифікація комбінованих препаратів, що містять протизапальні та протимікробні засоби (ATC/DDD Index 2022)

Глюкокортикостероїди у комбінації з протимікробними засобами:

  • бетаметазон у комбінації з протимікробними засобами;
  • гідрокортизон у комбінації з протимікробними засобами;
  • дексаметазон у комбінації з протимікробними засобами;
  • клобетазон у комбінації з протимікробними засобами;
  • метилпреднізолон у комбінації з протимікробними засобами;
  • преднізолон у комбінації з протимікробними засобами;
  • флудрокортизон у комбінації з протимікробними засобами;
  • флуокортолон у комбінації з протимікробними засобами;
  • флуоцинолону ацетонід у комбінації з протимікробними засобами;
  • флуорометолон у комбінації з протимікробними засобами;
  • хлорпреднізон у комбінації з протимікробними засобами.

Глюкокортикостероїди у комбінації з протимікробними засобами та мідриатиками.

Нестероїдні протизапальні препарати у комбінації із протимікробними засобами:

  • диклофенак у комбінації з протимікробними засобами;
  • індометацин у комбінації з протимікробними засобами.

За наявності яких захворювань необхідно застосовувати цю групу препаратів?

Бактеріальний кон'юнктивіт найчастіше діагностують у дітей. Найбільш поширеними збудниками є Haemophilus influenza, Streptococcuspneumoniae та Staphylococcusaureus (Sheikh A., Hurwitz B., 2006).

У порівнянні з плацебо застосування протимікробних крапель для очей асоціюється з покращенням показників клінічної та мікробіологічної ремісії.

Рекомендується застосовувати антимікробні краплі для очей, що містять антибіотики широкого спектру дії, а також комбіновані краплі для очей, що містять протизапальні та протимікробні засоби.

Лікар може підібрати найбільш зручний або найменш дорогий варіант протимікробних крапель для очей, оскільки відсутні клінічні дані, що вказують на перевагу будь-якого антибіотика.

Гонококовий кон'юнктивіт. Кон'юнктивіт, викликаний Neisseria gonorrhoeae, є досить рідкісним захворюванням, але можливість його виникнення необхідно враховувати у новонароджених та сексуально активних молодих людей.

У разі підозри щодо наявності гонококового кон'юнктивіту сімейний лікар повинен виконати мазок з ока (для визначення збудника) з подальшим його фарбуванням за Грамом та мікроскопуванням. За умови підтвердження діагнозу сімейний лікар повинен негайно направити пацієнта до офтальмолога.

Антибіотиком вибору при гонококовому кон'юнктивіті є цефтріаксон (American Academy of Ophthalmology Cornea/External Disease Panel. Preferred Practice Pattern® Guidelines. Conjunctivitis. San Francisco (CA): American Academy of Ophthalmology, 2013).

Бактеріальний кератит. Бактеріальна інфекція є найпоширенішою причиною інфекційного кератиту. До бактерій-збудників, що часто виявляють, належать: Staphylococcusaureus, коагулазонегативні стафілококи, Streptococcuspneumoniae та Pseudomonasaeruginosa (Sharma A., Taniguchi J., 2017).

Синьогнійна паличка (Pseudomonasaeruginosa) є найбільш поширеним збудником бактеріального кератиту у людей, які носять контактні лінзи.

Пацієнти з бактеріальним кератитом скаржаться на біль в очах, світлобоязнь, затуманювання зору, у них спостерігається помутніння рогівки, гіпопіон (скупчення гнійного ексудату у передній камері очного яблука).

Антимікробні краплі для очей є основним методом фармакотерапії, та її варіанти включають або монотерапію фторхінолонами (0,3% р-н ципрофлоксацину або 0,3% р-н офлоксацину по 1–2 краплі в уражене око 1 раз на годину протягом 48 год, далі частота закапування знижується до 4 разів на добу), або комбінацію аміноглікозидів із цефалоспоринами (5% р-н цефалотину у поєднанні із 0,9% р-ном гентаміцину 1 раз на годину протягом 48 год, далі частота закапування знижується залежно від реакції ураженого ока на терапію) (Therapeutic Guidelines. Antibiotic. Version 15. Melbourne: Therapeutic Guidelines Limited; 2014).

У деяких випадках може знадобитися пересадка рогівки для повної ерадикації збудника або відновлення цілісності рогівки.

Протипоказання

Перелік протипоказань та небажаних реакцій у разі застосуванні конкретного препарату із цієї категорії дивіться у повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу на сайті apteki.ua.

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