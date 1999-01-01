У сучасній офтальмологічній практиці застосовують місцеві анестетики для поверхневої (крапельної) анестезії очного яблука. Місцеві анестетики для очей займають значне місце у діагностичних дослідженнях, лікувальних маніпуляціях, при хірургічних та лазерних втручаннях.

Показання до застосування місцевої анестезії в офтальмології:

необхідність стабільного положення очей під час операції;

контроль внутрішньоочного тиску (ВОТ);

підвищена сльозоточивість.

Класифікація місцевих анестетиків, які застосовуються в офтальмології

Згідно з АТС-класифікацією до місцевих анестетиків, що застосовуються в офтальмології, відносять оксибупрокаїн у формі крапель очних, р-н 0,4%, по 10 мл у контейнері-крапельниці.

Механізм дії

Оксибупрокаїн викликає оборотну блокаду поширення та проведення нервових імпульсів через аксони нервових клітин. Цей препарат, проникаючи в клітину, зв'язується з натрієвим каналом мембрани нервової клітини та знижує її проникність для іонів натрію. У результаті пригнічується деполяризація мембрани нервової клітини та блокується іннервація, проведення нервових імпульсів до центральної нервової системи.

Показання до призначення місцевих анестетиків для очей

Оксибупрокаїн призначають:

для місцевої анестезії в офтальмології під час вимірювання ВОТ;

під час гоніоскопії (метод візуального дослідження передньої камери ока);

при проведенні діагностичного зіскрібка кон'юнктиви;

при короткострокових хірургічних втручаннях;

при аргоновому лазерному опроміненні ураженої рогівки у пацієнтів з резистентними інфікованими виразками рогівки з гіпопіоном або без нього (Khater M.M. et al., 2014);

при факоемульсифікації (мікрохірургічний метод видалення катаракти) (Gianluca Scuderi et al., 2019);

при видаленні сторонніх частинок та швів з рогівки, кон'юнктиви;

при підготовці до підкон'юнктивальних та ретробульбарних ін'єкцій.

Після застосування оксибупрокаїну під час вимірювання ВОТ за допомогою апланаційної тонометрії Гольдмана тиск знижується на 4,4 мм рт. ст.; за допомогою апланаційної резонансної тонометрії - на 3,8 мм рт. ст. Також після застосування цього препарату зменшується обсяг передньої камери ока на 12,6 мкл. Об'єм передньої камери ока повертається до вихідного рівня через 2 хв. Через 1 год після введення крапель для очей з анестетиком ВОТ значно знижується - на 3,1 мм рт. ст. при апланаційній тонометрії Гольдмана та на 1,7 мм рт. ст. при апланаційній резонансній тонометрії (Gauti Jóhannesson et al., 2014).

Факоемульсифікація катаракти зазвичай проводиться у дорослих під місцевою анестезією (анестетики закапують на поверхню ока до та під час операції). Деякі хірурги доповнюють місцеву анестезію внутрішньокамерним введенням лідокаїну для зменшення інтраопераційного болю, особливо на етапах операції, що включають маніпуляції з внутрішньоочними структурами та швидкою зміною внутрішньоочної динаміки рідини (Minakaran N. et al., 2020).

У пацієнтів, яким було проведено артифакію (операцію з відновлення зору, під час якої за допомогою лазера та ультразвуку в око вводиться штучний кришталик) і у яких не діагностовано супутню патологію ока, коли лікар не може використовувати перибульбарну анестезію, операцію з ендотеліальної кератопластики з десцеметовою мембраною можна проводити під місцевою анестезією із застосуванням оксибупрокаїну. Для місцевої анестезії застосовують очні краплі, що містять 0,4% оксибупрокаїну, з наступним введенням 2% гелю лідокаїну гідрохлориду та інтраопераційною ін'єкцією 2% р-ну лідокаїну гідрохлориду в передню камеру ока (Pilger D. et al., 2021).

Спосіб застосування

Оксибупрокаїн призначають для анестезії рогівки та кон'юнктиви при:

видаленні сторонніх частинок, що знаходяться на поверхні ока - рекомендовано застосування по 1 краплі оксибупрокаїну у кон'юнктивальний мішок 3 рази впродовж 5 хв;

видалення сторонніх частинок, розташованих глибоко - по 1 краплі анестетика для очей у кон'юнктивальний мішок 5–10 разів кожні 30–60 сек;

підготовці до підкон'юнктивальних та ретробульбарних ін'єкцій - по 1 краплі анестетика в кон'юнктивальний мішок 3 рази впродовж 5 хв;

гоніоскопія, тонометрія або інші обстеження - по 1–2 краплі в кон'юнктивальний мішок.

Пацієнти похилого віку відзначають печіння впродовж 10 с після закапування оксибупрокаїну в очі (Berrin Gunaydin et al., 2010).

Місцева анестезія починається через 1 хв та зберігається близько 20–30 хв, через 1 год нормалізується чутливість рогівки.

Протипоказання

Оксибупрокаїн протипоказаний пацієнтам із сенсибілізацією до препарату або його компонентів, а також дітям віком до 2 років.

При тривалому або частому застосуванні очних крапель з анестетиком можливе пошкодження рогівки (помутніння), розвиток кератиту, рубцювання, зниження гостроти зору. Щоб знизити системну токсичність місцевого анестетика (абсорбцію очних крапель), рекомендовано стиснути слізний мішок у медіальному кантусі впродовж 1 хв під час та після закапування очних крапель.