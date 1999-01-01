Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01B

ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01BПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
Сортування: По популярності
Фармадекс
Фармадекс
Краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 63,07 грн
в 819 аптеках
Знайти в аптеках
Броксінак
Броксінак
Краплі очні 0,09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
від 351,90 грн
в 783 аптеках
Знайти в аптеках
Дексаметазон ВФЗ
Дексаметазон ВФЗ
Краплі очні, суспензія 0,1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від 121,13 грн
в 742 аптеках
Знайти в аптеках
Медексол
Медексол
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 82,49 грн
в 726 аптеках
Знайти в аптеках
Гідрокортизон
Гідрокортизон
Мазь очна 5 мг/г туба 3 г №1
Єльфа
від 118,91 грн
в 706 аптеках
Знайти в аптеках
Неванак®
Неванак®
Краплі очні, суспензія 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 396,46 грн
в 687 аптеках
Знайти в аптеках
Максидекс®
Максидекс®
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 104,79 грн
в 654 аптеках
Знайти в аптеках
Дифталь®
Дифталь®
Краплі очні 0,1 % флакон 10 мл №1
Фармак
від 188,38 грн
в 643 аптеках
Знайти в аптеках
Єллокс
Єллокс
Краплі очні, розчин 0,9 мг/мл пляшка з крапельницею 5 мл №1
Dr. Gerhard Mann
від 258,90 грн
в 503 аптеках
Знайти в аптеках
Медролгін
Медролгін
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 177,86 грн
в 501 аптеці
Знайти в аптеках
Уніклофен
Уніклофен
Краплі очні, розчин 0,1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від 205,67 грн
в 480 аптеках
Знайти в аптеках
Дексапос
Дексапос
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Урсафарм
від 140,18 грн
в 478 аптеках
Знайти в аптеках
Індоколлір® 0,1%
Індоколлір® 0,1%
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Лаб. Шовен
від 185,75 грн
в 456 аптеках
Знайти в аптеках
Гідрокортизон-Пос®
Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 25 мг/г туба 2.5 г №1
від 242,62 грн
в 430 аптеках
Знайти в аптеках
Дикло-Ф
Дикло-Ф
Краплі очні 0,1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
від 154,10 грн
в 397 аптеках
Знайти в аптеках
Офтан® Дексаметазон
Офтан® Дексаметазон
Краплі очні 0,1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Сантен
від 111,80 грн
в 352 аптеках
Знайти в аптеках
Медролгін
Медролгін
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 171,10 грн
в 326 аптеках
Знайти в аптеках
Еліпа
Еліпа
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
від 260,10 грн
в 310 аптеках
Знайти в аптеках
Дексаметазон-Біофарма
Дексаметазон-Біофарма
Краплі очні 0,1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
від 30,00 грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Індофтальмік
Індофтальмік
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від 205,10 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
12
ГоловнаКошикОбране