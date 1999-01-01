Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01B
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01B
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01B A
Кортикостероїди, прості препарати
S01B C
Нестероїдні протизапальні засоби
Сортування:
По популярності
Фільтр
Фармадекс
Краплі очні 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
63,07
грн
в 819 аптеках
Знайти в аптеках
Броксінак
Краплі очні 0,09 % флакон з крапельницею 1.7 мл №1
Сентісс Фарма
від
351,90
грн
в 783 аптеках
Знайти в аптеках
Дексаметазон ВФЗ
Краплі очні, суспензія 0,1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Польфарма
від
121,13
грн
в 742 аптеках
Знайти в аптеках
Медексол
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
82,49
грн
в 726 аптеках
Знайти в аптеках
Гідрокортизон
Мазь очна 5 мг/г туба 3 г №1
Єльфа
від
118,91
грн
в 706 аптеках
Знайти в аптеках
Неванак®
Краплі очні, суспензія 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
396,46
грн
в 687 аптеках
Знайти в аптеках
Максидекс®
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
104,79
грн
в 654 аптеках
Знайти в аптеках
Дифталь®
Краплі очні 0,1 % флакон 10 мл №1
Фармак
від
188,38
грн
в 643 аптеках
Знайти в аптеках
Єллокс
Краплі очні, розчин 0,9 мг/мл пляшка з крапельницею 5 мл №1
Dr. Gerhard Mann
від
258,90
грн
в 503 аптеках
Знайти в аптеках
Медролгін
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
177,86
грн
в 501 аптеці
Знайти в аптеках
Уніклофен
Краплі очні, розчин 0,1 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від
205,67
грн
в 480 аптеках
Знайти в аптеках
Дексапос
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Урсафарм
від
140,18
грн
в 478 аптеках
Знайти в аптеках
Індоколлір® 0,1%
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Лаб. Шовен
від
185,75
грн
в 456 аптеках
Знайти в аптеках
Гідрокортизон-Пос®
Мазь очна 25 мг/г туба 2.5 г №1
від
242,62
грн
в 430 аптеках
Знайти в аптеках
Дикло-Ф
Краплі очні 0,1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
від
154,10
грн
в 397 аптеках
Знайти в аптеках
Офтан® Дексаметазон
Краплі очні 0,1 % флакон з крапельницею 5 мл №1
Сантен
від
111,80
грн
в 352 аптеках
Знайти в аптеках
Медролгін
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
171,10
грн
в 326 аптеках
Знайти в аптеках
Еліпа
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
від
260,10
грн
в 310 аптеках
Знайти в аптеках
Дексаметазон-Біофарма
Краплі очні 0,1 % флакон пластиковий 10 мл №1
ФЗ Біофарма
від
30,00
грн
в 309 аптеках
Знайти в аптеках
Індофтальмік
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від
205,10
грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
гель оч.
крап. оч.
крап. очн., сусп.
крап. очні, р-н
мазь оч.
імпл. д/інтравітр. введ.
Показати всі
Дозування
0.1 %
0.5 %
0.9 мг/мл
0.09 %
1 мг/мл
4.5 мг/мл
5 мг/г
5 мг/мл
10 мг/г
25 мг/г
700 мкг
Показати всі
Пакування
аплікатор
контейнер однодоз. 0.4 мл
контейнер-крапельн. 5 мл
контейнер-крапельн. 10 мл
пляшка з крапельницею 5 г
пляшка з крапельницею 5 мл
туба 2.5 г
туба 3 г
туба алюм. 3 г
фл. 0.4 мл
фл. 10 мл
фл. з крапельн. 1.7 мл
фл. з крапельн. 5 мл
фл. пластик. 10 мл
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
20
30
Виробник
Allergan Inc.
Dr. Gerhard Mann
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
Rompharm Company Georgia LLC
Алерган
БАУШ ХЕЛС ООО
Гледекс
Дарниця ФФ
Лабораторія Шовен
Лаборатуар Теа
Новартіс
Новартіс Фарма
Польфарма
Сантен
Сентісс Фарма
Унімед Фарма
Уорлд Медицин
Урсафарм
ФЗ Біофарма
Фармак
Фармзавод Ельфа А.Т.
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню