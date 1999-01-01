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ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01X

ІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01XІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
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Корнерегель®
Корнерегель®
Гель очний 50 мг/г туба 5 г №1
Др. Манн
від 247,50 грн
в 930 аптеках
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Хіло-Комод®
Хіло-Комод®
Краплі очні 1 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від 482,95 грн
в 912 аптеках
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Калію йодид
Калію йодид
Краплі очні 2 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від 204,96 грн
в 909 аптеках
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Тіотриазолін
Тіотриазолін
Краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від 92,64 грн
в 900 аптеках
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Хіло-Комод® Форте
Хіло-Комод® Форте
Краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від 533,61 грн
в 873 аптеках
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Хіло-Кеа®
Хіло-Кеа®
Краплі очні контейнер багатодозовий 10 мл з насосом та ковпачком №1
Урсафарм
від 530,09 грн
в 846 аптеках
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Відісік
Відісік
Гель очний 0,2 % туба 10 г №1
Др. Манн
від 192,69 грн
в 820 аптеках
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Окулохеель
Окулохеель
Краплі очні капсули поліетиленові 0.45 мл №15
Heel
від 505,10 грн
в 810 аптеках
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Катаксол
Катаксол
Краплі очні, розчин 0,15 мг/мл флакон-крапельниця 15 мл №1
Уорлд Медицин
від 237,11 грн
в 810 аптеках
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Тауфон-Дарниця
Тауфон-Дарниця
Краплі очні, розчин 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарниця ФФ
від 16,40 грн
в 691 аптеці
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Окоферон®
Окоферон®
Краплі очні, порошок 1000000 мо флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
ФЗ Біофарма
від 193,28 грн
в 682 аптеках
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Тауфон
Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від 52,50 грн
в 672 аптеках
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Сікапротект
Сікапротект
Краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Урсафарм
від 176,40 грн
в 555 аптеках
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Офтагель
Офтагель
Гель очний 2,5 мг/г флакон 10 г №1
Сантен
від 151,00 грн
в 425 аптеках
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Артелак®
Артелак®
Краплі очні, розчин 3,2 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл №1
Др. Манн
від 187,01 грн
в 363 аптеках
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Офтан® Катахром
Офтан® Катахром
Краплі очні флакон з крапельницею 10 мл у картонній коробці №1
Сантен
від 225,72 грн
в 295 аптеках
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Офтолік
Офтолік
Краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
від 183,00 грн
в 287 аптеках
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Тауфон
Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 27,10 грн
в 203 аптеках
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Тауфон
Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №3
Корпорація Здоров'я
від 44,91 грн
в 72 аптеках
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Тіотриазолін
Тіотриазолін
Краплі очні 10 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл флакон 5 мл №1
Артеріум Лтд
від 123,30 грн
в 45 аптеках
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