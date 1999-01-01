Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01X
ІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01X
ІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
S01X A
Інші офтальмологічні засоби
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Корнерегель®
Гель очний 50 мг/г туба 5 г №1
Др. Манн
від
247,50
грн
в 930 аптеках
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Хіло-Комод®
Краплі очні 1 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від
482,95
грн
в 912 аптеках
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Калію йодид
Краплі очні 2 % контейнер-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від
204,96
грн
в 909 аптеках
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Тіотриазолін
Краплі очні 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
від
92,64
грн
в 900 аптеках
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Хіло-Комод® Форте
Краплі очні 2 мг/мл контейнер багатодозовий 10 мл з насосом №1
Урсафарм
від
533,61
грн
в 873 аптеках
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Хіло-Кеа®
Краплі очні контейнер багатодозовий 10 мл з насосом та ковпачком №1
Урсафарм
від
530,09
грн
в 846 аптеках
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Відісік
Гель очний 0,2 % туба 10 г №1
Др. Манн
від
192,69
грн
в 820 аптеках
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Окулохеель
Краплі очні капсули поліетиленові 0.45 мл №15
Heel
від
505,10
грн
в 810 аптеках
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Катаксол
Краплі очні, розчин 0,15 мг/мл флакон-крапельниця 15 мл №1
Уорлд Медицин
від
237,11
грн
в 810 аптеках
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Тауфон-Дарниця
Краплі очні, розчин 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Дарниця ФФ
від
16,40
грн
в 691 аптеці
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Окоферон®
Краплі очні, порошок 1000000 мо флакон з розчинником в ампулах по 5 мл №1
ФЗ Біофарма
від
193,28
грн
в 682 аптеках
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Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл №1
Фармак
від
52,50
грн
в 672 аптеках
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Сікапротект
Краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Урсафарм
від
176,40
грн
в 555 аптеках
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Офтагель
Гель очний 2,5 мг/г флакон 10 г №1
Сантен
від
151,00
грн
в 425 аптеках
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Артелак®
Краплі очні, розчин 3,2 мг/мл флакон з крапельницею 10 мл №1
Др. Манн
від
187,01
грн
в 363 аптеках
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Офтан® Катахром
Краплі очні флакон з крапельницею 10 мл у картонній коробці №1
Сантен
від
225,72
грн
в 295 аптеках
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Офтолік
Краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Сентісс Фарма
від
183,00
грн
в 287 аптеках
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Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 10 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від
27,10
грн
в 203 аптеках
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Тауфон
Краплі очні 40 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №3
Корпорація Здоров'я
від
44,91
грн
в 72 аптеках
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Тіотриазолін
Краплі очні 10 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл флакон 5 мл №1
Артеріум Лтд
від
123,30
грн
в 45 аптеках
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емульс. очна
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крап. очн., пор.
крап. очні, р-н
краплі очні, емул.
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Дозування
0.2 %
0.5 мг/мл
0.15 мг/мл
0.015 %
1 мг/мл
2 %
2 мг/г
2 мг/мл
2.5 мг/г
3.2 мг/мл
10 мг/мл
20 мг/мл
40 мг/мл
50 мг/г
1000000 МО
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Пакування
блістер
капс. п/е 0.45 мл
контейнер багатодоз. 10 мл
контейнер-крапельн. 10 мл
туба 5 г
туба 10 г
тюбик-крапельн. 0.3 мл
фл.
фл. 0.4 мл
фл. 5 мл
фл. 10 г
фл. 10 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл. з кришкою-крапельницею 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
фл.-крапельн. 15 мл
фл.-крапельн. Дроп-Тейнер® 5 мл
фл.-крапельн. Дроп-Тейнер® 15 мл
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Abbvie
Alcon-Couvreur
Santen
Sentiss Pharma
Ursapharm
Алкон-Куврьор
Артеріум Лтд
Дарниця ФФ
Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Здоров'я
Здоровье
Корпорація Здоров'я
Сантен
Унімед Фарма
Уорлд Медицин
Урсафарм
ФЗ Біофарма
Фармак
Хеель
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