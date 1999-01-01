Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D A
Ксантини
R03D B
Ксантини в комбінації з адренергічними засобами
R03D C
Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
R03D X
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
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Неофілін
Таблетки пролонгованої дії 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
95,48
грн
в 898 аптеках
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Аерофілін®
Таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
від
369,44
грн
в 881 аптеці
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Монтел
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Борщагівський ХФЗ
від
292,18
грн
в 843 аптеках
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Сингуляр®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від
460,78
грн
в 815 аптеках
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Монтелукаст-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Тева Україна
від
319,79
грн
в 720 аптеках
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Алергінол Плюс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Скан Біотек
від
187,16
грн
в 683 аптеках
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Монтел
Таблетки жувальні 5 мг блістер №28
Борщагівський ХФЗ
від
209,58
грн
в 648 аптеках
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Сингуляр®
Таблетки жувальні 4 мг №28
Organon Central East Gmbh
від
224,45
грн
в 617 аптеках
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Монтулар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
335,96
грн
в 615 аптеках
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Мілукант
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Адамед Фарма
від
369,01
грн
в 611 аптеці
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Гленцет Едванс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №14
Гленмарк
від
292,63
грн
в 558 аптеках
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Сингуляр®
Таблетки жувальні 5 мг №28
Organon Central East Gmbh
від
432,17
грн
в 498 аптеках
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Атма®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від
563,97
грн
в 491 аптеці
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Теопек
Таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
126,62
грн
в 441 аптеці
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Мілукант
Таблетки жувальні 5 мг №28
Адамед Фарма
від
258,94
грн
в 433 аптеках
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Неофілін
Таблетки пролонгованої дії 100 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від
58,43
грн
в 426 аптеках
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Монтел
Таблетки жувальні 4 мг блістер №28
Борщагівський ХФЗ
від
186,47
грн
в 425 аптеках
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Гленцет Едванс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №28
Гленмарк
від
556,52
грн
в 399 аптеках
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Теотард
Капсули подовженої дії 200 мг блістер №40
КРКА
від
186,28
грн
в 381 аптеці
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Мілукант
Таблетки жувальні 4 мг №28
Адамед Фарма
від
295,00
грн
в 377 аптеках
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Форма випуску
гран.
капс. подовж. дії
крап. орал.
пор. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
сироп
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. д/жув.
табл. жув.
табл. пролонг. дії
табл. пролонг. дії, в/о
табл., в/о, з модиф. вивільн.
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Дозування
2 %
2 мг/мл
4 мг
4 мг/мл
5 мг
10 мг
20 мг/мл
80 мг
100 мг
150 мг
200 мг
200 мг/100 мл
300 мг
400 мг
500 мкг
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Пакування
амп. 5 мл
амп. 10 мл
блістер
контейнер
контейнер полімер. 100 мл
контейнер полімер. 200 мл
контурн. чарунк. уп.
пляшка 100 мл
саше 0.5 г
фл.
фл. 100 мл
фл. 150 мл
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 50 мл
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Кількість штук в упаковці
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50
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100
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Виробник
ABC Farmaceutici
ADAMED PHARMA S.A
Alembic Pharmaceuticals Limited
AstraZeneca
GlaxoSmithKline
KRKA d.d. Novo Mesto
Modi-Mundipharma
Organon Central East Gmbh
Scan Biotech
Servier
ІнтерХім
Ауробіндо Фарма
Гедеон Ріхтер
Гетеро Драгс
Гленмарк
Дарниця ФФ
Здоровье
ИнтерХим
КРКА
Корпорация Артериум
Корпорація Здоров'я
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
МСН Лаб.
Маклеодс Фармасьютикалс
Медичний центр М.Т.К.
Нобель
Новартіс
Новартіс Фарма
ООО "Фармасел"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Польфарма
Софарма
Тева Україна
Торрент
Уорлд Медицин
Фарма Інтернешенал
Фармак
Ципла
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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