Київ
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D

ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03DІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
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Неофілін
Неофілін
Таблетки пролонгованої дії 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 95,48 грн
в 898 аптеках
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Аерофілін®
Аерофілін®
Таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
від 369,44 грн
в 881 аптеці
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Монтел
Монтел
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Борщагівський ХФЗ
від 292,18 грн
в 843 аптеках
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Сингуляр®
Сингуляр®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від 460,78 грн
в 815 аптеках
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Монтелукаст-Тева
Монтелукаст-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Тева Україна
від 319,79 грн
в 720 аптеках
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Алергінол Плюс®
Алергінол Плюс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Скан Біотек
від 187,16 грн
в 683 аптеках
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Монтел
Монтел
Таблетки жувальні 5 мг блістер №28
Борщагівський ХФЗ
від 209,58 грн
в 648 аптеках
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Сингуляр®
Сингуляр®
Таблетки жувальні 4 мг №28
Organon Central East Gmbh
від 224,45 грн
в 617 аптеках
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Монтулар®
Монтулар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 335,96 грн
в 615 аптеках
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Мілукант
Мілукант
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Адамед Фарма
від 369,01 грн
в 611 аптеці
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Гленцет Едванс
Гленцет Едванс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №14
Гленмарк
від 292,63 грн
в 558 аптеках
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Сингуляр®
Сингуляр®
Таблетки жувальні 5 мг №28
Organon Central East Gmbh
від 432,17 грн
в 498 аптеках
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Атма®
Атма®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від 563,97 грн
в 491 аптеці
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Теопек
Теопек
Таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 126,62 грн
в 441 аптеці
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Мілукант
Мілукант
Таблетки жувальні 5 мг №28
Адамед Фарма
від 258,94 грн
в 433 аптеках
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Неофілін
Неофілін
Таблетки пролонгованої дії 100 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 58,43 грн
в 426 аптеках
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Монтел
Монтел
Таблетки жувальні 4 мг блістер №28
Борщагівський ХФЗ
від 186,47 грн
в 425 аптеках
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Гленцет Едванс
Гленцет Едванс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №28
Гленмарк
від 556,52 грн
в 399 аптеках
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Теотард
Теотард
Капсули подовженої дії 200 мг блістер №40
КРКА
від 186,28 грн
в 381 аптеці
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Мілукант
Мілукант
Таблетки жувальні 4 мг №28
Адамед Фарма
від 295,00 грн
в 377 аптеках
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