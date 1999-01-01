Київ
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D A

Ксантини

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03DІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D AКсантини
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Неофілін
Неофілін
Таблетки пролонгованої дії 300 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 95,48 грн
в 898 аптеках
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Аерофілін®
Аерофілін®
Таблетки 400 мг №20
Ей.Бі.Сі. Фармасьютіци
від 369,44 грн
в 881 аптеці
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Теопек
Теопек
Таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 126,62 грн
в 441 аптеці
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Неофілін
Неофілін
Таблетки пролонгованої дії 100 мг контурна чарункова упаковка №50
Дарниця ФФ
від 58,43 грн
в 426 аптеках
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Теотард
Теотард
Капсули подовженої дії 200 мг блістер №40
КРКА
від 186,28 грн
в 381 аптеці
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Еуфілін-Дарниця
Еуфілін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Дарниця ФФ
від 57,39 грн
в 350 аптеках
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Еуфілін-Н 200
Еуфілін-Н 200
Розчин для ін'єкцій 2 % ампула 5 мл в пачці №10
Фармак
від 78,00 грн
в 305 аптеках
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Еуфілін
Еуфілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
Юрія-Фарм
від 88,70 грн
в 172 аптеках
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Еуфілін
Еуфілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 10 мл №10
Юрія-Фарм
від 88,80 грн
в 167 аптеках
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Еуфілін-Здоров'я
Еуфілін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №10
Корпорація Здоров'я
від 53,58 грн
в 80 аптеках
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Деркаст®
Деркаст®
Розчин для інфузій контейнер полімерний 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 107,96 грн
в 27 аптеках
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Теофедрин ІС®
Теофедрин ІС®
Таблетки блістер №10
ІнтерХім
від 101,20 грн
в 25 аптеках інших міст
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Деркаст®
Деркаст®
Розчин для інфузій пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від 121,00 грн
в 10 аптеках
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Еуфілін
Еуфілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл №10
ООО "Фармасел"
від 78,60 грн
в 1 аптеці
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Еуфілін-Здоров'я
Еуфілін-Здоров'я
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 5 мл у блістері в коробці №5
Немає в наявності
Еуфілін
Еуфілін
Розчин для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 10 мл №10
ООО "Фармасел"
Немає в наявності
Теотард
Теотард
Таблетки пролонгованої дії 300 мг блістер №50
Софарма
Немає в наявності
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