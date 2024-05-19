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Аерофілін® таблетки 400 мг, №20 - Київ (83926) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1047 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
437,99
Економія: -74,65 грн
363,34 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
465,20
Економія: -102,00 грн
363,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
376,00 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3), таблетки (1)
408,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
368,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (13)
415,30 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
465,20
Економія: -102,00 грн
363,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
448,99
Економія: -85,65 грн
363,34 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
496,50
Економія: -107,02 грн
389,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
368,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
405,10 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
462,60
Економія: -99,36 грн
363,24 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
465,20
Економія: -102,00 грн
363,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
465,20
Економія: -102,00 грн
363,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
397,34 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), таблетки (1)
465,20
Економія: -102,00 грн
363,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 29 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
424,91
Економія: -53,71 грн
371,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2), таблетки (1)
407,82 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
465,20
Економія: -102,00 грн
363,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
414,28 грн