Київ
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D C
Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D C
Антагоністи лейкотрієнових рецепторів
R03D C03
Монтелукаст
R03D C53
Монтелукаст, комбінації
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Монтел
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Борщагівський ХФЗ
від
292,18
грн
в 843 аптеках
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Сингуляр®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від
460,78
грн
в 815 аптеках
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Монтелукаст-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Тева Україна
від
319,79
грн
в 720 аптеках
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Алергінол Плюс®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №10
Скан Біотек
від
187,16
грн
в 683 аптеках
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Монтел
Таблетки жувальні 5 мг блістер №28
Борщагівський ХФЗ
від
209,58
грн
в 648 аптеках
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Сингуляр®
Таблетки жувальні 4 мг №28
Organon Central East Gmbh
від
224,45
грн
в 617 аптеках
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Монтулар®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
335,96
грн
в 615 аптеках
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Мілукант
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг №28
Адамед Фарма
від
369,01
грн
в 611 аптеці
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Гленцет Едванс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №14
Гленмарк
від
292,63
грн
в 558 аптеках
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Сингуляр®
Таблетки жувальні 5 мг №28
Organon Central East Gmbh
від
432,17
грн
в 498 аптеках
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Мілукант
Таблетки жувальні 5 мг №28
Адамед Фарма
від
258,94
грн
в 433 аптеках
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Монтел
Таблетки жувальні 4 мг блістер №28
Борщагівський ХФЗ
від
186,47
грн
в 425 аптеках
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Гленцет Едванс
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою контейнер №28
Гленмарк
від
556,52
грн
в 399 аптеках
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Мілукант
Таблетки жувальні 4 мг №28
Адамед Фарма
від
295,00
грн
в 377 аптеках
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Монтелукаст-Тева
Таблетки жувальні 5 мг блістер №28
Тева Україна
від
308,80
грн
в 370 аптеках
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Монтелукаст-Тева
Таблетки жувальні 4 мг блістер №28
Тева Україна
від
285,48
грн
в 362 аптеках
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Монтеген
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Гетеро Лабс Лімітед
від
275,34
грн
в 342 аптеках
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Монтемак 10
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Маклеодс Фармасьютикалс
від
210,00
грн
в 338 аптеках
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Глемонт таблетки жувальні
Таблетки жувальні 5 мг блістер №30
Гленмарк
від
133,62
грн
в 334 аптеках
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Куленто
Гранули 4 мг саше 0.5 г №28
Уорлд Медицин
від
312,87
грн
в 316 аптеках
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Alembic Pharmaceuticals Limited
AstraZeneca
KRKA d.d. Novo Mesto
Organon Central East Gmbh
Scan Biotech
Ауробіндо Фарма
Гедеон Ріхтер
Гетеро Драгс
Гленмарк
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
МСН Лаб.
Маклеодс Фармасьютикалс
Нобель
Новартіс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тева Україна
Торрент
Уорлд Медицин
Фарма Інтернешенал
Ципла
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