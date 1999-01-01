Київ
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D X
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R03
ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D X
Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
R03D X03
Фенспірид
R03D X05
Омалізумаб
R03D X07
Рофлуміласт
R03D X09
Меполізумаб
R03D X50**
Різні препарати, включаючи комбіновані засоби
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Атма®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від
563,97
грн
в 491 аптеці
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Атма®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від
339,36
грн
в 371 аптеці
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Ксолар
Порошок для розчину для ін'єкцій 150 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл №1
Новартіс Фарма
від
11079,74
грн
в 4 аптеках
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Інспірон
Сироп 4 мг/мл флакон 150 мл №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Бронхомакс
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 80 мг блістер в пачці №30
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Даксас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мкг блістер №30
АстраЗенека
Немає в наявності
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Аміспірон® ІС
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 80 мг блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
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Бронхомакс
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 80 мг блістер в пачці №20
Здоров'я ФК
Немає в наявності
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Інспірон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Інспірон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
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Аміспірон® ІС
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 80 мг блістер №20
ІнтерХім
Немає в наявності
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Нукала
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Нукала
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №3
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Сінуспал
Сироп 200 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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AstraZeneca
GlaxoSmithKline
Servier
Здоровье
ИнтерХим
Корпорация Артериум
Новартіс Фарма
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Польфарма
Фармак
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