Київ
ІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D X

Інші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R03ЗАСОБИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03DІНШІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИ ОБСТРУКТИВНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХІВ
R03D XІнші засоби для системного застосування при обструктивних захворюваннях дихальних шляхів
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Атма®
Атма®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від 563,97 грн
в 491 аптеці
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Атма®
Атма®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від 339,36 грн
в 371 аптеці
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Ксолар
Ксолар
Порошок для розчину для ін'єкцій 150 мг флакон з розчинником в ампулах по 2 мл №1
Новартіс Фарма
від 11079,74 грн
в 4 аптеках
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Інспірон
Інспірон
Сироп 4 мг/мл флакон 150 мл №1
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Бронхомакс
Бронхомакс
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 80 мг блістер в пачці №30
Здоров'я ФК
Немає в наявності
Даксас®
Даксас®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мкг блістер №30
АстраЗенека
Немає в наявності
Аміспірон® ІС
Аміспірон® ІС
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 80 мг блістер №10
ІнтерХім
Немає в наявності
Бронхомакс
Бронхомакс
Таблетки, вкриті оболонкою, з модифікованим вивільненням 80 мг блістер в пачці №20
Здоров'я ФК
Немає в наявності
Інспірон®
Інспірон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Інспірон®
Інспірон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Корпорація Артеріум
Немає в наявності
Аміспірон® ІС
Аміспірон® ІС
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 80 мг блістер №20
ІнтерХім
Немає в наявності
Нукала
Нукала
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Нукала
Нукала
Порошок для розчину для ін'єкцій 100 мг флакон №3
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
Сінуспал
Сінуспал
Сироп 200 мг/100 мл флакон 100 мл №1
Фармак
Немає в наявності
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