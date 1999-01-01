Київ
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A X
Інші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A X
Інші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
R02A X01
Флюрбипрофен
R02A X03
Бензидамін
R02A X09**
Інші препарати
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Тантум Верде®
Льодяники 3 мг стік з м'ятним смаком №20
Ділео Фарма
від
208,97
грн
в 982 аптеках
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Стрепсілс® інтенсив з медом та лимоном
Льодяники 8,75 мг №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
118,81
грн
в 971 аптеці
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Гексаліз
Таблетки для розсмоктування №30
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
191,00
грн
в 919 аптеках
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Стрепсілс® Інтенсив
Спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза флакон 15 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
116,42
грн
в 916 аптеках
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Стрепсілс® інтенсив без цукру зі смаком апельсина
Льодяники 8,75 мг блістер №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
114,50
грн
в 913 аптеках
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Фортеза
Льодяники 3 мг блістер зі смаком лимону №24
Дельта Медікел
від
135,00
грн
в 864 аптеках
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Ангін-Хеель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від
291,60
грн
в 810 аптеках
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Зіпелор®
Льодяники 3 мг блістер зі смаком лимону №30
Фармак
від
213,07
грн
в 807 аптеках
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Тонзилотрен
Таблетки №40
Alpen Pharma GmbH
від
234,00
грн
в 765 аптеках
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Фортеза
Льодяники 3 мг блістер зі смаком апельсина і меду №24
Дельта Медікел
від
145,06
грн
в 558 аптеках
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Септефрил Верде від болю в горлі
Льодяники 3 мг блістер зі смаком меду та апельсину №20
Дарниця ФФ
від
158,86
грн
в 502 аптеках
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Септефрил Верде від болю в горлі
Льодяники 3 мг блістер зі смаком лимону №20
Дарниця ФФ
від
151,14
грн
в 493 аптеках
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Целіста® Від болю в горлі без цукру
Льодяники 8,75 мг блістер №12
Дарниця ФФ
від
99,00
грн
в 390 аптеках
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Флубрікс® Спрей
Спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза флакон 15 мл №1
Фармак
від
176,00
грн
в 349 аптеках
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Ангін-Гран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від
196,40
грн
в 305 аптеках
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Тантум Верде®
Льодяники 3 мг блістер з м'ятним смаком №20
Ділео Фарма
від
273,80
грн
в 284 аптеках
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Целіста® від болю в горлі
Льодяники 8,75 мг блістер №12
Дарниця ФФ
від
60,50
грн
в 4 аптеках інших міст
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Декатилен Флу
Льодяники 8,75 мг блістер №24
Тева Україна
від
241,27
грн
в 1 аптеці інших міст
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Флубрікс®
Льодяники 8,75 мг блістер №24
Фармак
Немає в наявності
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Тонзилотрен
Таблетки №60
Alpen Pharma GmbH
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
гран.
льодяники
спрей оромукозн., р-н
табл.
табл. д/розсмоктування
Дозування
3 мг
8.75 мг
8.75 мг/доза
Пакування
блістер
контейнер
пенал 10 г
стік
фл. 15 мл
Кількість штук в упаковці
1
12
16
20
24
30
40
50
60
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Виробник
Alpen Pharma GmbH
INPHARMA Trading SIA
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Ділео Фарма
Лабораторії Бушара Рекордаті
НГС
Тева Україна
Фармак
Хеель
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