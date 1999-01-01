Київ
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A X

Інші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02AПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A XІнші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
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Тантум Верде®
Тантум Верде®
Льодяники 3 мг стік з м'ятним смаком №20
Ділео Фарма
від 208,97 грн
в 982 аптеках
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Стрепсілс® інтенсив з медом та лимоном
Стрепсілс® інтенсив з медом та лимоном
Льодяники 8,75 мг №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 118,81 грн
в 971 аптеці
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Гексаліз
Гексаліз
Таблетки для розсмоктування №30
Лабораторії Бушара Рекордаті
від 191,00 грн
в 919 аптеках
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Стрепсілс® Інтенсив
Стрепсілс® Інтенсив
Спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза флакон 15 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 116,42 грн
в 916 аптеках
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Стрепсілс® інтенсив без цукру зі смаком апельсина
Стрепсілс® інтенсив без цукру зі смаком апельсина
Льодяники 8,75 мг блістер №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 114,50 грн
в 913 аптеках
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Фортеза
Фортеза
Льодяники 3 мг блістер зі смаком лимону №24
Дельта Медікел
від 135,00 грн
в 864 аптеках
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Ангін-Хеель С
Ангін-Хеель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від 291,60 грн
в 810 аптеках
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Зіпелор®
Зіпелор®
Льодяники 3 мг блістер зі смаком лимону №30
Фармак
від 213,07 грн
в 807 аптеках
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Тонзилотрен
Тонзилотрен
Таблетки №40
Alpen Pharma GmbH
від 234,00 грн
в 765 аптеках
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Фортеза
Фортеза
Льодяники 3 мг блістер зі смаком апельсина і меду №24
Дельта Медікел
від 145,06 грн
в 558 аптеках
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Септефрил Верде від болю в горлі
Септефрил Верде від болю в горлі
Льодяники 3 мг блістер зі смаком меду та апельсину №20
Дарниця ФФ
від 158,86 грн
в 502 аптеках
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Септефрил Верде від болю в горлі
Септефрил Верде від болю в горлі
Льодяники 3 мг блістер зі смаком лимону №20
Дарниця ФФ
від 151,14 грн
в 493 аптеках
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Целіста® Від болю в горлі без цукру
Целіста® Від болю в горлі без цукру
Льодяники 8,75 мг блістер №12
Дарниця ФФ
від 99,00 грн
в 390 аптеках
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Флубрікс® Спрей
Флубрікс® Спрей
Спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза флакон 15 мл №1
Фармак
від 176,00 грн
в 349 аптеках
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Ангін-Гран
Ангін-Гран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від 196,40 грн
в 305 аптеках
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Тантум Верде®
Тантум Верде®
Льодяники 3 мг блістер з м'ятним смаком №20
Ділео Фарма
від 273,80 грн
в 284 аптеках
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Целіста® від болю в горлі
Целіста® від болю в горлі
Льодяники 8,75 мг блістер №12
Дарниця ФФ
від 60,50 грн
в 4 аптеках інших міст
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Декатилен Флу
Декатилен Флу
Льодяники 8,75 мг блістер №24
Тева Україна
від 241,27 грн
в 1 аптеці інших міст
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Флубрікс®
Флубрікс®
Льодяники 8,75 мг блістер №24
Фармак
Немає в наявності
Тонзилотрен
Тонзилотрен
Таблетки №60
Alpen Pharma GmbH
Немає в наявності
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