Київ
Інші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
R02A X03
Бензидамін
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A X
Інші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
R02A X03
Бензидамін
Сортування:
По популярності
Фільтр
Тантум Верде®
Льодяники 3 мг стік з м'ятним смаком №20
Ділео Фарма
від
208,97
грн
в 982 аптеках
Знайти в аптеках
Фортеза
Льодяники 3 мг блістер зі смаком лимону №24
Дельта Медікел
від
135,00
грн
в 864 аптеках
Знайти в аптеках
Зіпелор®
Льодяники 3 мг блістер зі смаком лимону №30
Фармак
від
213,07
грн
в 807 аптеках
Знайти в аптеках
Фортеза
Льодяники 3 мг блістер зі смаком апельсина і меду №24
Дельта Медікел
від
145,06
грн
в 558 аптеках
Знайти в аптеках
Септефрил Верде від болю в горлі
Льодяники 3 мг блістер зі смаком меду та апельсину №20
Дарниця ФФ
від
158,86
грн
в 502 аптеках
Знайти в аптеках
Септефрил Верде від болю в горлі
Льодяники 3 мг блістер зі смаком лимону №20
Дарниця ФФ
від
151,14
грн
в 493 аптеках
Знайти в аптеках
Тантум Верде®
Льодяники 3 мг блістер з м'ятним смаком №20
Ділео Фарма
від
273,80
грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
Пакування
блістер
стік
Кількість штук в упаковці
20
24
30
Виробник
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Ділео Фарма
Фармак
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню