Київ
Інші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
R02A X03

Бензидамін

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02AПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A XІнші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
R02A X03Бензидамін
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Тантум Верде®
Тантум Верде®
Льодяники 3 мг стік з м'ятним смаком №20
Ділео Фарма
від 208,97 грн
в 982 аптеках
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Фортеза
Фортеза
Льодяники 3 мг блістер зі смаком лимону №24
Дельта Медікел
від 135,00 грн
в 864 аптеках
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Зіпелор®
Зіпелор®
Льодяники 3 мг блістер зі смаком лимону №30
Фармак
від 213,07 грн
в 807 аптеках
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Фортеза
Фортеза
Льодяники 3 мг блістер зі смаком апельсина і меду №24
Дельта Медікел
від 145,06 грн
в 558 аптеках
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Септефрил Верде від болю в горлі
Септефрил Верде від болю в горлі
Льодяники 3 мг блістер зі смаком меду та апельсину №20
Дарниця ФФ
від 158,86 грн
в 502 аптеках
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Септефрил Верде від болю в горлі
Септефрил Верде від болю в горлі
Льодяники 3 мг блістер зі смаком лимону №20
Дарниця ФФ
від 151,14 грн
в 493 аптеках
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Тантум Верде®
Тантум Верде®
Льодяники 3 мг блістер з м'ятним смаком №20
Ділео Фарма
від 273,80 грн
в 284 аптеках
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