Київ
Інші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
R02A X09**
Інші препарати
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A X
Інші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
R02A X09**
Інші препарати
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Гексаліз
Таблетки для розсмоктування №30
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
191,00
грн
в 919 аптеках
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Ангін-Хеель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від
291,60
грн
в 810 аптеках
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Тонзилотрен
Таблетки №40
Alpen Pharma GmbH
від
234,00
грн
в 765 аптеках
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Ангін-Гран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від
196,40
грн
в 305 аптеках
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Тонзилотрен
Таблетки №60
Alpen Pharma GmbH
Немає в наявності
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Форма випуску
гран.
табл.
табл. д/розсмоктування
Пакування
контейнер
пенал 10 г
Кількість штук в упаковці
1
30
40
50
60
Виробник
Alpen Pharma GmbH
Лабораторії Бушара Рекордаті
НГС
Хеель
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