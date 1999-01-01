Київ
Інші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
R02A X09**

Інші препарати

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02AПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A XІнші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
R02A X09**Інші препарати
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Гексаліз
Гексаліз
Таблетки для розсмоктування №30
Лабораторії Бушара Рекордаті
від 191,00 грн
в 919 аптеках
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Ангін-Хеель С
Ангін-Хеель С
Таблетки контейнер №50
Heel
від 291,60 грн
в 810 аптеках
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Тонзилотрен
Тонзилотрен
Таблетки №40
Alpen Pharma GmbH
від 234,00 грн
в 765 аптеках
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Ангін-Гран
Ангін-Гран
Гранули пенал 10 г №1
НГС
від 196,40 грн
в 305 аптеках
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Тонзилотрен
Тонзилотрен
Таблетки №60
Alpen Pharma GmbH
Немає в наявності
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