Київ
Інші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
R02A X01

Флюрбипрофен

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02AПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A XІнші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
R02A X01Флюрбипрофен
Сортування: По популярності
Стрепсілс® інтенсив з медом та лимоном
Стрепсілс® інтенсив з медом та лимоном
Льодяники 8,75 мг №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 118,81 грн
в 971 аптеці
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Стрепсілс® Інтенсив
Стрепсілс® Інтенсив
Спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза флакон 15 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 116,42 грн
в 916 аптеках
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Стрепсілс® інтенсив без цукру зі смаком апельсина
Стрепсілс® інтенсив без цукру зі смаком апельсина
Льодяники 8,75 мг блістер №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від 114,50 грн
в 913 аптеках
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Целіста® Від болю в горлі без цукру
Целіста® Від болю в горлі без цукру
Льодяники 8,75 мг блістер №12
Дарниця ФФ
від 99,00 грн
в 390 аптеках
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Флубрікс® Спрей
Флубрікс® Спрей
Спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза флакон 15 мл №1
Фармак
від 176,00 грн
в 349 аптеках
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Целіста® від болю в горлі
Целіста® від болю в горлі
Льодяники 8,75 мг блістер №12
Дарниця ФФ
від 60,50 грн
в 4 аптеках інших міст
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Декатилен Флу
Декатилен Флу
Льодяники 8,75 мг блістер №24
Тева Україна
від 241,27 грн
в 1 аптеці інших міст
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Ангі.нет® льодяники
Ангі.нет® льодяники
Льодяники 8,75 мг блістер №24
INPHARMA Trading SIA
Немає в наявності
Флубрікс®
Флубрікс®
Льодяники 8,75 мг блістер №24
Фармак
Немає в наявності
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