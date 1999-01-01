Київ
Інші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
R02A X01
Флюрбипрофен
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ЗАХВОРЮВАНЬ ГОРЛА
R02A X
Інші препарати, які застосовуються при захворюваннях горла
R02A X01
Флюрбипрофен
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Стрепсілс® інтенсив з медом та лимоном
Льодяники 8,75 мг №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
118,81
грн
в 971 аптеці
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Стрепсілс® Інтенсив
Спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза флакон 15 мл №1
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
116,42
грн
в 916 аптеках
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Стрепсілс® інтенсив без цукру зі смаком апельсина
Льодяники 8,75 мг блістер №16
Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited
від
114,50
грн
в 913 аптеках
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Целіста® Від болю в горлі без цукру
Льодяники 8,75 мг блістер №12
Дарниця ФФ
від
99,00
грн
в 390 аптеках
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Флубрікс® Спрей
Спрей оромукозний, розчин 8,75 мг/доза флакон 15 мл №1
Фармак
від
176,00
грн
в 349 аптеках
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Целіста® від болю в горлі
Льодяники 8,75 мг блістер №12
Дарниця ФФ
від
60,50
грн
в 4 аптеках інших міст
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Декатилен Флу
Льодяники 8,75 мг блістер №24
Тева Україна
від
241,27
грн
в 1 аптеці інших міст
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Ангі.нет® льодяники
Льодяники 8,75 мг блістер №24
INPHARMA Trading SIA
Немає в наявності
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Флубрікс®
Льодяники 8,75 мг блістер №24
Фармак
Немає в наявності
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Форма випуску
льодяники
спрей оромукозн., р-н
Дозування
8.75 мг
8.75 мг/доза
Пакування
блістер
фл. 15 мл
Кількість штук в упаковці
1
12
16
24
Виробник
INPHARMA Trading SIA
Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Дарниця ФФ
Тева Україна
Фармак
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