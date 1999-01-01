Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ
P02C A
Похідні бензимідазолу
АТС Класифікація
P
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ
P02
ПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ
P02C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ
P02C A
Похідні бензимідазолу
P02C A01
Мебендазол
P02C A03
Альбендазол
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Ворміл
Таблетки жувальні 400 мг блістер №3
Мілі Хелскере
від
121,00
грн
в 927 аптеках
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Альдазол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер в пачці №3
Київський вітамінний завод
від
103,46
грн
в 909 аптеках
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Ворміл
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 10 мл №1
Мілі Хелскере
від
130,14
грн
в 846 аптеках
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Зентел
Таблетки 400 мг №1
ГлаксоСмітКляйн
від
65,79
грн
в 830 аптеках
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Вермокс®
Таблетки 100 мг №6
Джонсон і Джонсон Україна
від
79,35
грн
в 773 аптеках
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Зентел
Суспензія оральна 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
від
142,93
грн
в 656 аптеках
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Ворміл
Таблетки жувальні 400 мг блістер №1
Мілі Хелскере
від
71,03
грн
в 631 аптеці
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Вермокс
Таблетки 100 мг №6
Гедеон Ріхтер
від
108,10
грн
в 490 аптеках
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Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер №3
Тернофарм
від
85,40
грн
в 487 аптеках
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Альбела®
Таблетки 400 мг блістер №3
КУСУМ ФАРМ ООО
від
104,44
грн
в 473 аптеках
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Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер тм arbor vitae №3
Тернофарм
від
87,88
грн
в 313 аптеках інших міст
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Ангельмекс
Таблетки жувальні 400 мг блістер №3
Агрофарм
від
143,48
грн
в 305 аптеках
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Альбензі
Таблетки жувальні 400 мг блістер №3
Євро Лайфкер
від
64,55
грн
в 194 аптеках
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Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер тм fidem pharm №3
Тернофарм
від
103,00
грн
в 193 аптеках
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Альбензі
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон в коробці картонній 10 мл №1
Євро Лайфкер
від
106,30
грн
в 79 аптеках
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Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер тм solution pharm №3
Тернофарм
від
133,40
грн
в 39 аптеках
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Альбендазол-Фармекс
Таблетки 400 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від
75,00
грн
в 23 аптеках
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Фармокс
Суспензія оральна 400 мг/10 мл флакон 10 мл тм baum pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
150,91
грн
в 9 аптеках
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Альбензі
Таблетки жувальні 400 мг блістер тм solution pharm №3
Євро Лайфкер
Немає в наявності
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Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер тм ілан фарм №3
Тернофарм
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
сусп. орал.
табл.
табл. в/плівк. обол.
табл. жув.
Дозування
100 мг
200 мг/5 мл
400 мг
400 мг/10 мл
Пакування
блістер
фл. 10 мл
фл. в коробці карт. 10 мл
Кількість штук в упаковці
1
3
6
Виробник
Євро Лайфкер
Агрофарм
Гедеон Ріхтер
ГлаксоСмітКляйн
Джонсон і Джонсон Україна
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Кусум
М.Біотек Лтд.
Мілі Хелскере Лімітед
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ТОВ "Тернофарм"
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