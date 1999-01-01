Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ
P02C A

Похідні бензимідазолу

АТС Класифікація

PПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ

P02ПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ
P02CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ
P02C AПохідні бензимідазолу
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Ворміл
Ворміл
Таблетки жувальні 400 мг блістер №3
Мілі Хелскере
від 121,00 грн
в 927 аптеках
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Альдазол
Альдазол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер в пачці №3
Київський вітамінний завод
від 103,46 грн
в 909 аптеках
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Ворміл
Ворміл
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 10 мл №1
Мілі Хелскере
від 130,14 грн
в 846 аптеках
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Зентел
Зентел
Таблетки 400 мг №1
ГлаксоСмітКляйн
від 65,79 грн
в 830 аптеках
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Вермокс®
Вермокс®
Таблетки 100 мг №6
Джонсон і Джонсон Україна
від 79,35 грн
в 773 аптеках
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Зентел
Зентел
Суспензія оральна 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
від 142,93 грн
в 656 аптеках
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Ворміл
Ворміл
Таблетки жувальні 400 мг блістер №1
Мілі Хелскере
від 71,03 грн
в 631 аптеці
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Вермокс
Вермокс
Таблетки 100 мг №6
Гедеон Ріхтер
від 108,10 грн
в 490 аптеках
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Альбендазол
Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер №3
Тернофарм
від 85,40 грн
в 487 аптеках
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Альбела®
Альбела®
Таблетки 400 мг блістер №3
КУСУМ ФАРМ ООО
від 104,44 грн
в 473 аптеках
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Альбендазол
Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер тм arbor vitae №3
Тернофарм
від 87,88 грн
в 313 аптеках інших міст
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Ангельмекс
Ангельмекс
Таблетки жувальні 400 мг блістер №3
Агрофарм
від 143,48 грн
в 305 аптеках
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Альбензі
Альбензі
Таблетки жувальні 400 мг блістер №3
Євро Лайфкер
від 64,55 грн
в 194 аптеках
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Альбендазол
Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер тм fidem pharm №3
Тернофарм
від 103,00 грн
в 193 аптеках
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Альбензі
Альбензі
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон в коробці картонній 10 мл №1
Євро Лайфкер
від 106,30 грн
в 79 аптеках
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Альбендазол
Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер тм solution pharm №3
Тернофарм
від 133,40 грн
в 39 аптеках
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Альбендазол-Фармекс
Альбендазол-Фармекс
Таблетки 400 мг блістер №3
Корпорація Здоров'я
від 75,00 грн
в 23 аптеках
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Фармокс
Фармокс
Суспензія оральна 400 мг/10 мл флакон 10 мл тм baum pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 150,91 грн
в 9 аптеках
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Альбензі
Альбензі
Таблетки жувальні 400 мг блістер тм solution pharm №3
Євро Лайфкер
Немає в наявності
Альбендазол
Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер тм ілан фарм №3
Тернофарм
Немає в наявності
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