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Альдазол таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер в пачці, №3 - Київ (122164) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1073 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (21)
157,36
Економія: -27,21 грн
130,15 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (5)
160,60
Економія: -30,40 грн
130,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
150,30
Економія: -20,10 грн
130,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
131,94 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (3)
139,22 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (18)
126,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
133,86 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (70)
126,21 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
151,63
Економія: -21,48 грн
130,15 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
135,59
Економія: -15,82 грн
119,77 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
125,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (11)
140,24 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (4)
135,59
Економія: -0,59 грн
135,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2)
150,30
Економія: -20,10 грн
130,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (18)
153,30
Економія: -23,10 грн
130,20 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
155,62 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
150,30
Економія: -20,10 грн
130,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 13 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
138,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (22)
128,54 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 43 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (6)
132,74 грн