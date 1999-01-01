Нематодози людини є групою гельмінтозів - паразитарних захворювань (інвазій), що викликані нематодами.
Нематоди - це представники різних родів круглих червів з довжиною тіла зрілих особин від 1 мм до багатьох десятків і навіть сотень сантиметрів.
Більше мільярда людей у всьому світі заражені одним або декількома видами кишкових нематод.
Нематодози людини поширені у бідних країнах та регіонах світу з незадовільними санітарно-епідеміологічними умовами, а також можуть спостерігатися у розвинених країнах у біженців та мігрантів.
Хоча нематоди зазвичай не призводять до смерті, їх наявність в організмі зумовлює дефіцит маси тіла (недоїдання) та зниження працездатності.
Зараження людей нематодами може відбуватися від тварин, які вже заражені цими гельмінтами. До таких інвазій належать:
Окрім того, зараження може відбуватися від людини до людини. До цих інвазій належать:
У життєвому циклі деяких видів нематод є ґрунтова фаза, тому зараження відбувається при потраплянні яєць або личинок в організм людини з частками ґрунту або фекалій під час вживання їжі.
До цих нематодозів належать:
Оскільки більшість нематод не розмножуються поза організмом господаря, для виникнення тяжкої інвазії необхідним є багаторазовий контакт з гельмінтом у його інфекційній стадії - стадії яйця або личинки.
Отже, захворювання з наявністю у пацієнта клінічних ознак та симптомів, на відміну від безсимптомної (або субклінічної) інвазії, зазвичай розвивається при тривалому перебуванні в ендемічній зоні певної інвазії, та, як правило, пов'язане з її інтенсивністю.
Еозинофілія та підвищений рівень IgE у плазмі крові є характерними лабораторними показниками багатьох гельмінтозів (Diemert D.J., 2020; Nutman Th.В., Weller P.F., 2022).
Профілактика гельмінтозів (у тому числі нематодозів) здійснюється шляхом:
Зазначені профілактичні заходи здійснюються шляхом дотримання правил особистої гігієни, а саме:
Також важливо здійснювати нижченаведені громадські санітарно-епідеміологічні заходи:
|Нематодоз
|Гельмінт
|Ефективні препарати для лікування
|Анкілостомідоз
|Ancylostoma duodenale
Necator americanus
|Препарат вибору - альбендазол;
альтернативні лікарські засоби - мебендазол, пірантелу памоат
|Аскаридоз
|Ascaris lumbricoides
|Препарат вибору - альбендазол;
альтернативні - мебендазол, пірантелу памоат
|Ентеробіоз
|Enterobius vermicularis
|Препарат вибору - пірантелу памоат;
альтернативні - альбендазол; мебендазол
|Капіляріоз
|Гельмінти роду Capillaria
|Препарат вибору - альбендазол;
альтернативні - мебендазол
|Стронгілоїдоз
|Strongyloides stercoralis
|При неускладненому перебігу препарат вибору - івермектин;
альтернативні - альбендазол
|Трихостронгільоз
|Гельмінти роду Trichostrongylus
|Препарат вибору - пірантелу памоат;
альтернативні - альбендазол, мебендазол
|Трихоцефальоз
|Trichocephalus trichiurus
|Препарат вибору - альбендазол;
альтернативні - мебендазол, івермектин
Дозу антигельмінтного препарату для конкретного хворого, тривалість курсу прийому цього препарату (лікування при нематодозах) визначає лікар, з яким слід обов'язково проконсультуватися, перш ніж починати курс терапії.
Перед початком курсу лікування слід ознайомитися з повною інструкцією для застосування лікарського засобу (Diemert D.J., 2020).
Таблетки, що застосовуються при нематодозах, ви можете придбати в будь-якому аптечному закладі України.