Київ
ПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ
P02C

ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ

АТС Класифікація

PПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ

P02ПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ
P02CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ
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Ворміл
Ворміл
Таблетки жувальні 400 мг блістер №3
Мілі Хелскере
від 121,00 грн
в 927 аптеках
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Альдазол
Альдазол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 400 мг блістер в пачці №3
Київський вітамінний завод
від 103,46 грн
в 909 аптеках
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Пірантел
Пірантел
Таблетки 250 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 269,70 грн
в 896 аптеках
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Ворміл
Ворміл
Суспензія оральна 200 мг/5 мл флакон 10 мл №1
Мілі Хелскере
від 130,14 грн
в 846 аптеках
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Зентел
Зентел
Таблетки 400 мг №1
ГлаксоСмітКляйн
від 65,79 грн
в 830 аптеках
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Декарис
Декарис
Таблетки 150 мг №1
Гедеон Ріхтер
від 162,68 грн
в 784 аптеках
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Вермокс®
Вермокс®
Таблетки 100 мг №6
Джонсон і Джонсон Україна
від 79,35 грн
в 773 аптеках
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Пірантел
Пірантел
Суспензія оральна 250 мг/5 мл флакон 15 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 60,90 грн
в 754 аптеках
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Пірантел Польфарма
Пірантел Польфарма
Суспензія оральна 250 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Польфарма
від 82,56 грн
в 686 аптеках
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Зентел
Зентел
Суспензія оральна 400 мг/10 мл флакон 10 мл №1
ГлаксоСмітКляйн
від 142,93 грн
в 656 аптеках
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Ворміл
Ворміл
Таблетки жувальні 400 мг блістер №1
Мілі Хелскере
від 71,03 грн
в 631 аптеці
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Пижма квітки
Пижма квітки
Квітки 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 36,06 грн
в 602 аптеках
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Декарис
Декарис
Таблетки 50 мг №2
Гедеон Ріхтер
від 127,10 грн
в 601 аптеці
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Вермокс
Вермокс
Таблетки 100 мг №6
Гедеон Ріхтер
від 108,10 грн
в 490 аптеках
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Альбендазол
Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер №3
Тернофарм
від 85,40 грн
в 487 аптеках
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Альбела®
Альбела®
Таблетки 400 мг блістер №3
КУСУМ ФАРМ ООО
від 104,44 грн
в 473 аптеках
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Пірантел
Пірантел
Суспензія оральна 250 мг/5 мл флакон 15 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від 68,25 грн
в 403 аптеках
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Гельмінтокс
Гельмінтокс
Суспензія оральна 125 мг/2,5 мл флакон 15 мл №1
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 89,47 грн
в 323 аптеках
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Альбендазол
Альбендазол
Таблетки жувальні 400 мг блістер тм arbor vitae №3
Тернофарм
від 87,88 грн
в 313 аптеках інших міст
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Ангельмекс
Ангельмекс
Таблетки жувальні 400 мг блістер №3
Агрофарм
від 143,48 грн
в 305 аптеках
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Що таке нематодози?

Нематодози людини є групою гельмінтозів - паразитарних захворювань (інвазій), що викликані нематодами.

Нематоди - це представники різних родів круглих червів з довжиною тіла зрілих особин від 1 мм до багатьох десятків і навіть сотень сантиметрів.

Чи бувають вони у людей?

Більше мільярда людей у всьому світі заражені одним або декількома видами кишкових нематод.

Нематодози людини поширені у бідних країнах та регіонах світу з незадовільними санітарно-епідеміологічними умовами, а також можуть спостерігатися у розвинених країнах у біженців та мігрантів.

Хоча нематоди зазвичай не призводять до смерті, їх наявність в організмі зумовлює дефіцит маси тіла (недоїдання) та зниження працездатності.

Зараження людей нематодами може відбуватися від тварин, які вже заражені цими гельмінтами. До таких інвазій належать:

  • трихостронгільоз (збудник - гельмінти роду Trichostrongylus);
  • анізакіоз (збудник - гельмінти наступних родів: Anisakis, Phocanema та Pseudoterranova);
  • капіляріоз (збудник - гельмінти роду Capillaria);
  • кишковий ангіостронгіліоз (збудник - гельмінт Angiostrongylus costaricensis).

Окрім того, зараження може відбуватися від людини до людини. До цих інвазій належать:

  • стронгілоїдоз (збудник - гельмінт Strongyloides stercoralis);
  • ентеробіоз(збудник - гельмінт Enterobiusvermicularis - гостриця). Наявність саме цього гельмінтозу найчастіше реєструється у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Часто саме гострики називають глистами.

У життєвому циклі деяких видів нематод є ґрунтова фаза, тому зараження відбувається при потраплянні яєць або личинок в організм людини з частками ґрунту або фекалій під час вживання їжі.

До цих нематодозів належать:

  • аскаридоз (збудник - гельмінт виду Аscaris lumbricoides - аскарида);
  • анкілостомідоз (збудник - гельмінти видів Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum та Necator americanus);
  • трихоцефальоз (збудник - гельмінт виду Trichocephalus trichiurus - волосоголовець).

Оскільки більшість нематод не розмножуються поза організмом господаря, для виникнення тяжкої інвазії необхідним є багаторазовий контакт з гельмінтом у його інфекційній стадії - стадії яйця або личинки.

Отже, захворювання з наявністю у пацієнта клінічних ознак та симптомів, на відміну від безсимптомної (або субклінічної) інвазії, зазвичай розвивається при тривалому перебуванні в ендемічній зоні певної інвазії, та, як правило, пов'язане з її інтенсивністю.

Еозинофілія та підвищений рівень IgE у плазмі крові є характерними лабораторними показниками багатьох гельмінтозів (Diemert D.J., 2020; Nutman Th.В., Weller P.F., 2022).

Профілактика нематодозів

Профілактика гельмінтозів (у тому числі нематодозів) здійснюється шляхом:

  • запобігання проковтуванню яєць, личинок або проміжних господарів паразита, заражених личинками;
  • попередження контакту оголеної шкіри з яйцями або личинками;
  • уникнення контакту з переносниками.

Зазначені профілактичні заходи здійснюються шляхом дотримання правил особистої гігієни, а саме:

  • вживання питної води, що повністю відповідає санітарно-гігієнічним нормам;
  • безпечного зберігання свіжих та термічно оброблених продуктів харчування, води та інших напоїв;
  • належної термічної обробки їжі, води та інших напоїв протягом достатнього для цього часу;
  • регулярного миття рук, приймання душу чи ванни.

Також важливо здійснювати нижченаведені громадські санітарно-епідеміологічні заходи:

  • забезпечення населених пунктів чистою питною водою;
  • правильні умови зберігання та утилізації сміття й продуктів життєдіяльності людини і тварин;
  • боротьба з переносниками інфекцій та інвазій;
  • дотримання санітарних норм під час промислового виробництва продуктів харчування, напоїв та видобутку води;
  • лікування свійських тварин, які є проміжними господарями гельмінтів у вогнищі зараження;
  • хіміопрофілактика контактних з пацієнтом осіб у виявленому вогнищі гельмінтозу (Maguirea J.H., 2020).

Препарати, що застосовуються при нематодозах (лікування нематодозів) (Diemert D.J., 2020)

НематодозГельмінтЕфективні препарати для лікування
АнкілостомідозAncylostoma duodenale
Necator americanus		Препарат вибору - альбендазол;
альтернативні лікарські засоби - мебендазол, пірантелу памоат
АскаридозAscaris lumbricoidesПрепарат вибору - альбендазол;
альтернативні - мебендазол, пірантелу памоат
ЕнтеробіозEnterobius vermicularisПрепарат вибору - пірантелу памоат;
альтернативні - альбендазол; мебендазол
КапіляріозГельмінти роду CapillariaПрепарат вибору - альбендазол;
альтернативні - мебендазол
СтронгілоїдозStrongyloides stercoralisПри неускладненому перебігу препарат вибору - івермектин;
альтернативні - альбендазол
ТрихостронгільозГельмінти роду TrichostrongylusПрепарат вибору - пірантелу памоат;
альтернативні - альбендазол, мебендазол
ТрихоцефальозTrichocephalus trichiurusПрепарат вибору - альбендазол;
альтернативні - мебендазол, івермектин

Дозу антигельмінтного препарату для конкретного хворого, тривалість курсу прийому цього препарату (лікування при нематодозах) визначає лікар, з яким слід обов'язково проконсультуватися, перш ніж починати курс терапії.

Перед початком курсу лікування слід ознайомитися з повною інструкцією для застосування лікарського засобу (Diemert D.J., 2020).

Де можна купити таблетки, що застосовуються при нематодозах?

Таблетки, що застосовуються при нематодозах, ви можете придбати в будь-якому аптечному закладі України.

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