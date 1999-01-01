Що таке нематодози?

Нематодози людини є групою гельмінтозів - паразитарних захворювань (інвазій), що викликані нематодами.

Нематоди - це представники різних родів круглих червів з довжиною тіла зрілих особин від 1 мм до багатьох десятків і навіть сотень сантиметрів.

Чи бувають вони у людей?

Більше мільярда людей у всьому світі заражені одним або декількома видами кишкових нематод.

Нематодози людини поширені у бідних країнах та регіонах світу з незадовільними санітарно-епідеміологічними умовами, а також можуть спостерігатися у розвинених країнах у біженців та мігрантів.

Хоча нематоди зазвичай не призводять до смерті, їх наявність в організмі зумовлює дефіцит маси тіла (недоїдання) та зниження працездатності.

Зараження людей нематодами може відбуватися від тварин, які вже заражені цими гельмінтами. До таких інвазій належать:

трихостронгільоз (збудник - гельмінти роду Trichostrongylus);

анізакіоз (збудник - гельмінти наступних родів: Anisakis, Phocanema та Pseudoterranova);

капіляріоз (збудник - гельмінти роду Capillaria);

кишковий ангіостронгіліоз (збудник - гельмінт Angiostrongylus costaricensis).

Окрім того, зараження може відбуватися від людини до людини. До цих інвазій належать:

стронгілоїдоз (збудник - гельмінт Strongyloides stercoralis);

ентеробіоз(збудник - гельмінт Enterobiusvermicularis - гостриця). Наявність саме цього гельмінтозу найчастіше реєструється у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Часто саме гострики називають глистами.

У життєвому циклі деяких видів нематод є ґрунтова фаза, тому зараження відбувається при потраплянні яєць або личинок в організм людини з частками ґрунту або фекалій під час вживання їжі.

До цих нематодозів належать:

аскаридоз (збудник - гельмінт виду Аscaris lumbricoides - аскарида);

анкілостомідоз (збудник - гельмінти видів Ancylostoma duodenale, Ancylostoma ceylanicum та Necator americanus);

трихоцефальоз (збудник - гельмінт виду Trichocephalus trichiurus - волосоголовець).

Оскільки більшість нематод не розмножуються поза організмом господаря, для виникнення тяжкої інвазії необхідним є багаторазовий контакт з гельмінтом у його інфекційній стадії - стадії яйця або личинки.

Отже, захворювання з наявністю у пацієнта клінічних ознак та симптомів, на відміну від безсимптомної (або субклінічної) інвазії, зазвичай розвивається при тривалому перебуванні в ендемічній зоні певної інвазії, та, як правило, пов'язане з її інтенсивністю.

Еозинофілія та підвищений рівень IgE у плазмі крові є характерними лабораторними показниками багатьох гельмінтозів (Diemert D.J., 2020; Nutman Th.В., Weller P.F., 2022).

Профілактика нематодозів

Профілактика гельмінтозів (у тому числі нематодозів) здійснюється шляхом:

запобігання проковтуванню яєць, личинок або проміжних господарів паразита, заражених личинками;

попередження контакту оголеної шкіри з яйцями або личинками;

уникнення контакту з переносниками.

Зазначені профілактичні заходи здійснюються шляхом дотримання правил особистої гігієни, а саме:

вживання питної води, що повністю відповідає санітарно-гігієнічним нормам;

безпечного зберігання свіжих та термічно оброблених продуктів харчування, води та інших напоїв;

належної термічної обробки їжі, води та інших напоїв протягом достатнього для цього часу;

регулярного миття рук, приймання душу чи ванни.

Також важливо здійснювати нижченаведені громадські санітарно-епідеміологічні заходи:

забезпечення населених пунктів чистою питною водою;

правильні умови зберігання та утилізації сміття й продуктів життєдіяльності людини і тварин;

боротьба з переносниками інфекцій та інвазій;

дотримання санітарних норм під час промислового виробництва продуктів харчування, напоїв та видобутку води;

лікування свійських тварин, які є проміжними господарями гельмінтів у вогнищі зараження;

хіміопрофілактика контактних з пацієнтом осіб у виявленому вогнищі гельмінтозу (Maguirea J.H., 2020).

Препарати, що застосовуються при нематодозах (лікування нематодозів) (Diemert D.J., 2020)

Нематодоз Гельмінт Ефективні препарати для лікування Анкілостомідоз Ancylostoma duodenale

Necator americanus Препарат вибору - альбендазол;

альтернативні лікарські засоби - мебендазол, пірантелу памоат Аскаридоз Ascaris lumbricoides Препарат вибору - альбендазол;

альтернативні - мебендазол, пірантелу памоат Ентеробіоз Enterobius vermicularis Препарат вибору - пірантелу памоат;

альтернативні - альбендазол; мебендазол Капіляріоз Гельмінти роду Capillaria Препарат вибору - альбендазол;

альтернативні - мебендазол Стронгілоїдоз Strongyloides stercoralis При неускладненому перебігу препарат вибору - івермектин;

альтернативні - альбендазол Трихостронгільоз Гельмінти роду Trichostrongylus Препарат вибору - пірантелу памоат;

альтернативні - альбендазол, мебендазол Трихоцефальоз Trichocephalus trichiurus Препарат вибору - альбендазол;

альтернативні - мебендазол, івермектин

Дозу антигельмінтного препарату для конкретного хворого, тривалість курсу прийому цього препарату (лікування при нематодозах) визначає лікар, з яким слід обов'язково проконсультуватися, перш ніж починати курс терапії.

Перед початком курсу лікування слід ознайомитися з повною інструкцією для застосування лікарського засобу (Diemert D.J., 2020).

Де можна купити таблетки, що застосовуються при нематодозах?

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