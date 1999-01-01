Протигельмінтні препарати

Чим небезпечні глисти?

Гельмінтози - велика група інвазивних (паразитарних) захворювань, які викликають гельмінти (народна назва - глисти), що вражають як дітей, так і дорослих.

За даними ВООЗ, у всьому світі у близько 2 млрд осіб можна діагностувати певний гельмінтоз. Наявність гельмінтів у дитини часто викликає уповільнення її росту та розвитку, що є причиною дефіциту маси тіла, оскільки гельмінти використовують поживні речовини харчових продуктів, що вживає людина, для свого росту та розмноження.

Наведемо декілька прикладів негативного впливу гельмінтів на організм людини.

При анкілостомозі (паразитарне захворювання, яке викликає анкілостома виду Ancylostoma duodenale) гельмінт, вгризаючись у слизову оболонку кишечнику та виділяючи специфічні антикоагулянти (речовини, що перешкоджають згортанню крові), здатний викликати невелику крововтрату (кілька мілілітрів крові) під час одного акту годування. Окрім того, анкілостоми можуть викликати механічні пошкодження кишкової стінки, що є причиною її запалення та ерозування.

При аскаридозі (паразитарне захворювання, яке викликають аскариди виду Ascaris lumbricoides) спостерігаються втрата азотистих сполук, білків, жирів, лактози та вітаміну А.

Окрім того, аскариди можуть бути причиною кишкової непрохідності, коли велика кількість гельмінтів накопичується в тонкій кишці. У такому разі може знадобитися госпіталізація та хірургічна операція. Ймовірність виникнення кишкової непрохідності пов’язана з інтенсивністю зараження. Більшість випадків спостерігалося у дітей віком до 5 років, скоріше за все через менший об’єм кишечнику, в якому мешкають гельмінти.

У поодиноких випадках кишкова непрохідність або ускладнення з боку жовчовивідних шляхів можуть призвести до смерті.

У життєвому циклі аскариди є фаза, коли личинки мігрують через легені та печінку людини. Отримано дані про вплив аскарид на патогенез і поширеність алергії та респіраторних захворювань, включаючи астму й синдром Леффлера (Посібник «Preventive сhemotherapy to сontrol soil-transmitted helminth infections in at-risk population groups», Женева: Всесвітня організація охорони здоров’я, 2017).

Слід зазначити, що це дуже незначна частина прикладів того, наскільки можуть бути небезпечними гельмінти для здоров’я та життя людини.

Перелік антигельмінтних засобів (препаратів від глистів). Механізм дії антигельмінтних препаратів

Протиглисні, або антигельмінтні препарати - група лікарських засобів, що застосовуються для лікування пацієнтів з гельмінтними інвазіями, які викликають плоскі (трематоди), стьожкові (цестоди) та круглі (нематоди) черви.

До антигельмінтних фармакотерапевтичних засобів (препаратів від глистів) належать:

левамізол;

альбендазол;

мебендазол;

триклабендазол;

діетилкарбамазин;

івермектин;

пірантел;

празиквантел.

До похідних бензимідазолу належать наступні препарати: альбендазол (протипаразитарний препарат нового покоління), мебендазол та триклабендазол. Механізм їх дії полягає у зв’язуванні з бета-тубуліном, що, у свою чергу, викликає зменшення залежного від мікротрубочок захоплення глюкози та продукції аденозинтрифосфату - основного клітинного джерела енергії, що призводить до знешкодження, порушення репродуктивної функції та загибелі гельмінта (Borgers M., De Nollin S., 1975; Gyurik R.J. et al., 1981).

Механізм дії діетилкарбамазину встановлений не повністю, але передбачається, що він знижує рухливість гельмінта і руйнує поверхневі структури його тіла, підвищуючи чутливість гельмінта до фагоцитозу, та є причиною його загибелі (Rang H.P., 2003).

Механізм дії івермектину полягає в селективному зв’язуванні з глутамат-залежними хлорними каналами в клітинах, отже, спостерігається посилений струм хлорних іонів, що викликає гіперполяризацію клітин та параліч гельмінта з подальшим виведенням з організму людини за рахунок перистальтичних хвиль кишечнику (Campbell W.C., 1984; Campbell W.C., Benz G.W., 1985).

Протипаразитарна активність пірантелу переважно спрямована проти порожнинних паразитів. Механізм його дії полягає в блокаді нейром’язової передачі в тілі гельмінта, викликаючи параліч останнього та його виведення з каловими масами за рахунок перистальтики кишечнику (Deokate U.A. et al., 2014).

Дія празиквантелу полягає в підвищенні проникності м’язових клітин гельмінта для іонів кальцію з подальшим неконтрольованим током до клітини, викликаючи скорочення мускулатури та параліч гельмінта. Одночасно із цим празиквантел обумовлює вакуолізацію зовнішніх оболонок паразита та їх розпад (Andrews P. et al., 1983; Harnett W., 1988).

Лікування дітей з гельмінтозами з використанням таблеток

Альбендазол випускається в таблетках по 400 мг. Препарат призначають дітям віком від 3 років. Залежно від виду гельмінта альбендазол приймають 1–2 рази на добу впродовж 1–3 днів.

Мебендазол випускається в таблетках по 100 мг. Лікарський засіб призначають дітям віком від 2 років. Залежно від виду гельмінта мебендазол приймають 1–2 рази на добу 3 дні поспіль. При ентеробіозі (гельмінтоз, який викликають гострики) може виникнути потреба у прийомі через 2–4 тиж.

Пірантел представлений на фармацевтичному ринку України у формі суспензії для перорального прийому по 125 мг і 250 мг та таблеток по 125 мг і 250 мг. Препарат у формі суспензії можна призначати дітям віком від 6 міс, таблетки - дітям віком від 6 років.

Добова доза пірантелу розраховується, виходячи з маси тіла пацієнта. Враховуючи масу тіла дитини та конкретний вид гельмінта, визначають кратність прийому на добу. Залежно від виду гельмінта препарат приймають протягом 1–3 діб.

Празиквантел випускається в таблетках по 600 мг. Празиквантел призначають дітям віком від 4 років. Добова доза розраховується з урахуванням маси тіла дитини. Від маси тіла дитини та виду гельмінта залежить кратність прийому на добу. Враховуючи вид гельмінта, препарат приймають протягом 1–3 днів.

Для дорослих

Дорослі приймають антигельмінтні препарати в твердих лікарських формах (таблетки від глистів).

Альбендазол залежно від виду гельмінта приймають 1–2 рази на добу 1–3 дні поспіль.

Мебендазол залежно від виду гельмінта застосовують 1–2 рази на добу 3 дні поспіль.

Дозу пірантелу розраховують на кілограм маси тіла пацієнта. Виходячи з маси тіла хворого та виду гельмінта, визначають кратність прийому на добу. Залежно від виду гельмінта пірантел приймають протягом 1–3 днів.

Добова доза празиквантелу розраховується на кілограм маси тіла пацієнта. Залежно від маси тіла та виду гельмінта визначають кратність прийому на добу. Враховуючи вид гельмінта, празиквантел приймають протягом 1–3 днів.

Протипоказання до призначення протигельмінтних препаратів

Небажані явища та протипоказання, що характерні для конкретного протигельмінтного препарату, наявного на фармацевтичному ринку України, дивіться в повній інструкції для медичного застосування лікарського засобу на apteki.ua.

Де можна придбати антигельмінтні препарати?

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