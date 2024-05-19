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Альбендазол таблетки жувальні 400 мг блістер, №3 - Київ (190310) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 382 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
102,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
87,49 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (8)
87,53 грн
Подорожник
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Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
102,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (5)
115,62
Економія: -17,57 грн
98,05 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (5)
110,50
Економія: -3,50 грн
107,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
120,70
Економія: -18,34 грн
102,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (13)
114,33
Економія: -7,33 грн
107,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (7)
113,21
Економія: -6,21 грн
107,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (9)
117,95
Економія: -6,05 грн
111,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (4)
99,36
Економія: -2,98 грн
96,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (4)
115,62
Економія: -17,57 грн
98,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (8)
110,49
Економія: -3,49 грн
107,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (15)
110,23
Економія: -3,23 грн
107,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (8)
112,11
Економія: -5,11 грн
107,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
102,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
102,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
102,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (11)
111,42
Економія: -4,42 грн
107,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (9)
113,23
Економія: -6,23 грн
107,00 грн