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Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блістер, №3 - Київ (562177) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (28)
81,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (10)
82,12 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (6)
90,72
Економія: -13,77 грн
76,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Всього: упаковка (1)
88,30
Економія: -15,79 грн
72,51 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (1)
80,64 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 6-А
Всього: упаковка (2)
89,05
Економія: -16,54 грн
72,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 2
Всього: упаковка (1)
80,69
Економія: -3,69 грн
77,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
88,78
Економія: -16,27 грн
72,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кирилівська, 125
Всього: упаковка (2)
89,53
Економія: -7,59 грн
81,94 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
86,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (5)
84,14
Економія: -4,24 грн
79,90 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Братиславська, 26
Всього: упаковка (2)
88,30
Економія: -15,79 грн
72,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
Всього: упаковка (2)
88,38
Економія: -11,43 грн
76,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
Всього: упаковка (2)
84,70
Економія: -3,80 грн
80,90 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 5
Всього: упаковка (1)
84,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (12)
81,48
Економія: -3,86 грн
77,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (3)
90,52
Економія: -16,40 грн
74,12 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 47
Всього: упаковка (8)
118,80
Економія: -45,40 грн
73,40 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
Всього: упаковка (3)
90,49
Економія: -13,54 грн
76,95 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Чавдар Єлизавети, 14
Всього: упаковка (2)
83,93
Економія: -9,54 грн
74,39 грн