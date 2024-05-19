Альбендазол-Фармекс таблетки 400 мг блістер, №3 - Київ (562177) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Подорожник
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Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
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Аптека24
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Київ, вул. Ніжинська, 16
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Київ, просп. Шухевича Романа, 10
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Київ, вул. Братиславська, 26
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Київ, вул. Героїв Дніпра, 37-Б
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
Мед-сервіс
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Київ, вул. Мейтуса Композитора, 5
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (12)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Аптека доброго дня
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Аптека низьких цін
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Київ, вул. Драгоманова, 17
Аптека низьких цін
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