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Альбендазол таблетки жувальні 400 мг блістер тм Arbor Vitae, №3 - Київ (872566) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
98,45 грн
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Київ, вул. Мазепи Івана, 2
Всього: упаковка (2)
98,45 грн
D.s.
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Київ, вул. Васильківська, 15/14
Всього: упаковка (7)
98,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (8)
98,45 грн
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Чорних Запорожців, 26
Всього: упаковка (3)
98,45 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 79
Всього: упаковка (4)
98,45 грн
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, просп. Червоної Калини, 18-А
Всього: упаковка (1)
98,45 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Самійла Кішки, 10/1
Всього: упаковка (2)
98,45 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, перех. Львівська / Кричевського Федора, 48/7-А
Всього: упаковка (2)
98,45 грн
В інших містах:
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вишгород, вул. Симоненка Василя, 3-Б
Всього: упаковка (13)
98,45 грн
Вета
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
Всього: упаковка (3)
98,45 грн
Вета
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Бровари, вул. Володимира Великого, 10
Всього: упаковка (4)
98,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Велика Димерка, вул. Паркова, 1-Г
Всього: упаковка (12)
99,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Бориспіль, вул. Гудзя Валерія, 3-А
Всього: упаковка (9)
98,45 грн
Вета
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Семиполки, шосе Остерське, 32
Всього: упаковка (2)
85,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Ржищів, вул. Соборна, 29
Всього: упаковка (12)
98,45 грн
D.s.
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Пісківка, вул. Привокзальна, 13-Е
Всього: упаковка (3)
98,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Канів, вул. Шевченка, 11
Всього: упаковка (3)
98,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Корсунь-Шевченківський, вул. Шевченка Тараса, 27
Всього: упаковка (14)
98,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Житомир, вул. Київська, 120
Всього: упаковка (3)
98,45 грн