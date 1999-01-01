Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ
P02C E
Похідні імідазотіазолу
АТС Класифікація
P
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ
P02
ПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ
P02C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ
P02C E
Похідні імідазотіазолу
P02C E01
Левамізол
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Декарис
Таблетки 150 мг №1
Гедеон Ріхтер
від
162,68
грн
в 784 аптеках
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Декарис
Таблетки 50 мг №2
Гедеон Ріхтер
від
127,10
грн
в 601 аптеці
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Левамізол-Здоров'я
Таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
від
70,68
грн
в 110 аптеках
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Дозування
50 мг
150 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
1
2
Виробник
Гедеон Ріхтер
Корпорація Здоров'я
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