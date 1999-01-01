Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ
P02C E

Похідні імідазотіазолу

АТС Класифікація

PПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ

P02ПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ
P02CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ
P02C EПохідні імідазотіазолу
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Декарис
Декарис
Таблетки 150 мг №1
Гедеон Ріхтер
від 162,68 грн
в 784 аптеках
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Декарис
Декарис
Таблетки 50 мг №2
Гедеон Ріхтер
від 127,10 грн
в 601 аптеці
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Левамізол-Здоров'я
Левамізол-Здоров'я
Таблетки 150 мг блістер №1
Корпорація Здоров'я
від 70,68 грн
в 110 аптеках
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