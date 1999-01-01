Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ
P02C C
Похідні тетрагідропіримідину
АТС Класифікація
P
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ
P02
ПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ
P02C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ
P02C C
Похідні тетрагідропіримідину
P02C C01
Пірантел
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Пірантел
Таблетки 250 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від
269,70
грн
в 896 аптеках
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Пірантел
Суспензія оральна 250 мг/5 мл флакон 15 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
60,90
грн
в 754 аптеках
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Пірантел Польфарма
Суспензія оральна 250 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Польфарма
від
82,56
грн
в 686 аптеках
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Пірантел
Суспензія оральна 250 мг/5 мл флакон 15 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від
68,25
грн
в 403 аптеках
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Гельмінтокс
Суспензія оральна 125 мг/2,5 мл флакон 15 мл №1
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
89,47
грн
в 323 аптеках
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Гельмінтокс
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №3
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
85,88
грн
в 267 аптеках
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Пірантел
Суспензія оральна 250 мг/5 мл флакон 15 мл тм baum pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
89,52
грн
в 9 аптеках
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Гельмінтокс
Таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №6
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від
51,50
грн
в 4 аптеках інших міст
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Немоцид™
Таблетки 250 мг №3
Іпка
Немає в наявності
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Немоцид™
Таблетки 250 мг №30
Іпка
Немає в наявності
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Форма випуску
сусп. орал.
табл.
табл. в/о
Дозування
125 мг
125 мг/2,5 мл
250 мг
250 мг/5 мл
Пакування
блістер
фл. 15 мл
Кількість штук в упаковці
1
3
6
30
Виробник
IPCA
Іннотек
Кусум
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Польфарма
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