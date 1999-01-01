Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ
P02C C

Похідні тетрагідропіримідину

АТС Класифікація

PПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ

P02ПРОТИГЕЛЬМІНТНІ ЗАСОБИ
P02CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ НЕМАТОДОЗІВ
P02C CПохідні тетрагідропіримідину
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Пірантел
Пірантел
Таблетки 250 мг блістер №30
Кусум Хелтхкер Пвт. Лтд.
від 269,70 грн
в 896 аптеках
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Пірантел
Пірантел
Суспензія оральна 250 мг/5 мл флакон 15 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 60,90 грн
в 754 аптеках
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Пірантел Польфарма
Пірантел Польфарма
Суспензія оральна 250 мг/5 мл флакон 15 мл №1
Польфарма
від 82,56 грн
в 686 аптеках
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Пірантел
Пірантел
Суспензія оральна 250 мг/5 мл флакон 15 мл №1
КУСУМ ФАРМ ООО
від 68,25 грн
в 403 аптеках
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Гельмінтокс
Гельмінтокс
Суспензія оральна 125 мг/2,5 мл флакон 15 мл №1
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 89,47 грн
в 323 аптеках
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Гельмінтокс
Гельмінтокс
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №3
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 85,88 грн
в 267 аптеках
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Пірантел
Пірантел
Суспензія оральна 250 мг/5 мл флакон 15 мл тм baum pharm №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 89,52 грн
в 9 аптеках
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Гельмінтокс
Гельмінтокс
Таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №6
Лаб. Іннотек Інтернасіональ
від 51,50 грн
в 4 аптеках інших міст
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Немоцид™
Немоцид™
Таблетки 250 мг №3
Іпка
Немає в наявності
Немоцид™
Немоцид™
Таблетки 250 мг №30
Іпка
Немає в наявності
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