Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ
N07C A
Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ
N07C A
Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A01
Бетагістин
N07C A02
Цинаризин
N07C A05**
Інші
N07C A52
Циннаризин, комбінації
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Вестінорм®
Таблетки 24 мг блістер №60
Фармак
від
440,93
грн
в 928 аптеках
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Бетагістин-КВ
Таблетки 24 мг №30
Київський вітамінний завод
від
186,70
грн
в 877 аптеках
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Бетагістин-КВ
Таблетки 16 мг №30
Київський вітамінний завод
від
143,09
грн
в 877 аптеках
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Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №60
Фармак
від
331,75
грн
в 867 аптеках
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Бетасерк®
Таблетки 24 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
від
556,49
грн
в 860 аптеках
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Бетасерк®
Таблетки 16 мг блістер №30
Абботт Хелскеа Продактс
від
590,40
грн
в 824 аптеках
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Вертігохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
526,00
грн
в 808 аптеках
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Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №30
Фармак
від
187,14
грн
в 808 аптеках
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Драміна®
Таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
93,18
грн
в 794 аптеках
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Цинаризин Форте
Таблетки 75 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від
66,62
грн
в 781 аптеці
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Стугерон
Таблетки 25 мг №50
Гедеон Ріхтер
від
160,80
грн
в 737 аптеках
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Медогістин®
Таблетки 24 мг блістер у коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
160,86
грн
в 723 аптеках
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Вестінорм®
Таблетки 8 мг блістер №30
Фармак
від
136,85
грн
в 707 аптеках
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Циннаризин Софарма
Таблетки 25 мг блістер №50
Софарма
від
50,81
грн
в 671 аптеці
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Вестінорм®
Таблетки 24 мг блістер №30
Фармак
від
231,00
грн
в 666 аптеках
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Бетагіс
Таблетки 16 мг блістер №90
Асіно Україна
від
426,38
грн
в 593 аптеках
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Вертігохеель
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
677,58
грн
в 590 аптеках
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Медогістин®
Таблетки 16 мг блістер у коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
137,47
грн
в 558 аптеках
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Драміна®
Таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
67,50
грн
в 512 аптеках
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Цинаризин
Таблетки 0,025 г блістер в пачці №50
Лекхім-Харків
від
51,00
грн
в 493 аптеках
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2
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Форма випуску
крап. орал.
р-н д/перорал. застос.
р-н д/ін.
табл.
табл., дисперг. в рот. порожн.
Дозування
0.025 г
8 мг
8 мг/мл
16 мг
20 мг + 40 мг
24 мг
25 мг
50 мг
75 мг
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Пакування
амп. 1.1 мл
блістер
блістер у пачці
контейнер 60 мл
фл.-крапельн. 30 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
10
20
25
30
50
60
90
100
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Виробник
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Pharmascience
Teva
ratiopharm
Абботт Хелскеа Продактс
Асіно Україна
Ауробіндо Фарма
Гедеон Ріхтер
Джонсон и Джонсон Украина
Ебботт Лабораторіз
Ерсель Фарма Україна
Київмедпрепарат
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Медокемі Лтд
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
САН
Софарма
Стада
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
Хеель
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