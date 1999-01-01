Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ
N07C A

Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ
N07C AЗасоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 24 мг блістер №60
Фармак
від 440,93 грн
в 928 аптеках
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Бетагістин-КВ
Бетагістин-КВ
Таблетки 24 мг №30
Київський вітамінний завод
від 186,70 грн
в 877 аптеках
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Бетагістин-КВ
Бетагістин-КВ
Таблетки 16 мг №30
Київський вітамінний завод
від 143,09 грн
в 877 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №60
Фармак
від 331,75 грн
в 867 аптеках
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Бетасерк®
Бетасерк®
Таблетки 24 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
від 556,49 грн
в 860 аптеках
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Бетасерк®
Бетасерк®
Таблетки 16 мг блістер №30
Абботт Хелскеа Продактс
від 590,40 грн
в 824 аптеках
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Вертігохеель
Вертігохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 526,00 грн
в 808 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №30
Фармак
від 187,14 грн
в 808 аптеках
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Драміна®
Драміна®
Таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 93,18 грн
в 794 аптеках
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Цинаризин Форте
Цинаризин Форте
Таблетки 75 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від 66,62 грн
в 781 аптеці
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Стугерон
Стугерон
Таблетки 25 мг №50
Гедеон Ріхтер
від 160,80 грн
в 737 аптеках
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Медогістин®
Медогістин®
Таблетки 24 мг блістер у коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 160,86 грн
в 723 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 8 мг блістер №30
Фармак
від 136,85 грн
в 707 аптеках
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Циннаризин Софарма
Циннаризин Софарма
Таблетки 25 мг блістер №50
Софарма
від 50,81 грн
в 671 аптеці
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 24 мг блістер №30
Фармак
від 231,00 грн
в 666 аптеках
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Бетагіс
Бетагіс
Таблетки 16 мг блістер №90
Асіно Україна
від 426,38 грн
в 593 аптеках
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Вертігохеель
Вертігохеель
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 677,58 грн
в 590 аптеках
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Медогістин®
Медогістин®
Таблетки 16 мг блістер у коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 137,47 грн
в 558 аптеках
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Драміна®
Драміна®
Таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 67,50 грн
в 512 аптеках
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Цинаризин
Цинаризин
Таблетки 0,025 г блістер в пачці №50
Лекхім-Харків
від 51,00 грн
в 493 аптеках
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