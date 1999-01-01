Київ
Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A52

Циннаризин, комбінації

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ
N07C AЗасоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A52Циннаризин, комбінації
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Арлеверт®
Арлеверт®
Таблетки 20 мг + 40 мг блістер №20
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 167,00 грн
в 357 аптеках
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Арлеверт®
Арлеверт®
Таблетки 20 мг + 40 мг блістер №50
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
від 396,23 грн
в 256 аптеках
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Арлеверт®
Арлеверт®
Таблетки 20 мг + 40 мг блістер №30
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Немає в наявності
Арлеверт®
Арлеверт®
Таблетки 20 мг + 40 мг блістер №100
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Немає в наявності
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