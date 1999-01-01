Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07A
ПАРАСИМПАТОМІМЕТИКИ
N07B
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПРИ АДДИКТИВНИХ РОЗЛАДАХ
N07C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ
N07X
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
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Гліцисед®
Таблетки 100 мг блістер в пачці №50
Корпорація Артеріум
від
113,82
грн
в 982 аптеках
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Нуклео Ц.М.Ф. форте
Капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від
387,98
грн
в 934 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №1
Дарниця ФФ
від
91,74
грн
в 930 аптеках
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Вестінорм®
Таблетки 24 мг блістер №60
Фармак
від
440,93
грн
в 928 аптеках
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Армадін
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці №10
Мікрохім
від
1069,23
грн
в 885 аптеках
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Нейромідин®
Таблетки 20 мг блістер №50
Олайнфарм
від
848,05
грн
в 878 аптеках
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Бетагістин-КВ
Таблетки 24 мг №30
Київський вітамінний завод
від
186,70
грн
в 877 аптеках
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Бетагістин-КВ
Таблетки 16 мг №30
Київський вітамінний завод
від
143,09
грн
в 877 аптеках
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Тенотен дитячий
Таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
від
205,00
грн
в 871 аптеці
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Табекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 1,5 мг №100
Софарма
від
436,88
грн
в 867 аптеках
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Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №60
Фармак
від
331,75
грн
в 867 аптеках
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Бетасерк®
Таблетки 24 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
від
556,49
грн
в 860 аптеках
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Гліятон®
Капсули м'які 400 мг блістер №30
Фармак
від
783,73
грн
в 851 аптеці
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Тенотен
Таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
від
212,18
грн
в 849 аптеках
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Тетурам
Таблетки 150 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від
88,93
грн
в 839 аптеках
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Бетасерк®
Таблетки 16 мг блістер №30
Абботт Хелскеа Продактс
від
590,40
грн
в 824 аптеках
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Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №30
Фармак
від
187,14
грн
в 808 аптеках
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Вертігохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
526,00
грн
в 808 аптеках
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Гліятон®
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл у блістері у пачці №5
Фармак
від
632,03
грн
в 803 аптеках
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Драміна®
Таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
93,18
грн
в 794 аптеках
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Форма випуску
гран.
жув. гумка лікув.
капс.
капс. м'які
капс. тверд.
крап. д/перорал. застос.
крап. орал.
льодяники пресовані
ліофіл. д/р-ну д/ін.
пластир трансдерм.
пор. д/п сусп. пролонг. в/м
р-н д/перорал. застос.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
р-н орал.
сироп
спрей д/ротов. порожн. дозов.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії
табл. сублінгв.
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
0.002 г
0.3 мг/мл
0.5 г
0.5 мг/мл
0.008 г
0.025 г
1 мг/доза
1 мг/мл
1.5 мг
1.5 мг/мл
2 мг
4 мг
5 %
5 мг
5 мг/мл
8 мг
8 мг/мл
10 мг
10 мг/16 годин
15 мг/16 годин
15 мг/мл
16 мг
20 мг
20 мг + 40 мг
24 мг
25 мг
25 мг/16 годин
40 мг
50 мг
50 мг/мл
50 мг/мл +
60 мг
60 мг/мл
61 мг
75 мг
100 мг
100 мг/2 мл
125 мг
150 мг
200 мг/4 мл
250 мг/мл
300 мг
380 мг
400 мг
500 мг
600 мг/7 мл
1000 мг/4 мл
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Пакування
амп.
амп. 1 мл
амп. 1.1 мл
амп. 2 мл
амп. 2.2 мл
амп. 4 мл
амп. 5 мл
амп. 20 мл
амп. в бліст. 1 мл
амп. в бліст. 4 мл
амп. п/е 2 мл
амп. п/е 5 мл
банка
блістер
блістер у пачці
контейнер 60 мл
контурн. чарунк. уп.
пакет-саше 7 мл
пакетик
пачка
пенал 10 г
фл.
фл. 2 мл
фл. 4 мл
фл. 5 мл
фл. 7 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. 200 мл
фл. 1000 мл
фл. з крапельн. 15 мл
фл. скляний 100 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фліп-уп.
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Кількість штук в упаковці
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40
50
60
80
90
100
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Ferrer International, S.A.
Herbion Pakistan
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
McNeil
Pfizer Inc.
Pharmascience
Sanofi
Teva
Zambon
ratiopharm
ІнтерХім
Італфармако
Абботт Хелскеа Продактс
Асіно Україна
Ауробіндо Фарма
Бутікова Фармацевтична Компанія Салютаріс
Бєлмедпрепарати
Гедеон Ріхтер
Гледекс
Гріндекс
ДОМИФАРМ ООО
ДХУ
Дарниця ФФ
Джонсон и Джонсон Украина
Ебботт Лабораторіз
Ерсель Фарма Україна
Здоров'я ФК
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Київмедпрепарат
Київський вітамінний завод
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхим-Харьков
Лекхім
Лекхім-Харків
МакНіл
Материа Медика-Украина
Медичний центр М.Т.К.
Медокемі Лтд
Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А.
Молтені
Мікрохім
НГС
ООО "Фармасел"
Олайнфарм
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Пфайзер Інк.
САН
СТАДА-УКРАЇНА
Софарма
Стада
Тева Украина
Тева Україна
Технолог
Уорлд Медицин
ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН
Фармак
Фармасофт
Фармліга
Хеель
Червона зірка
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