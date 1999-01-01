N07 ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

Сортування: По популярності Фільтр Гліцисед® Таблетки 100 мг блістер в пачці №50 Корпорація Артеріум Нуклео Ц.М.Ф. форте Капсули блістер №30 Феррер Інтернасіональ, С.А. Медихронал®-Дарниця Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №1 Дарниця ФФ Вестінорм® Таблетки 24 мг блістер №60 Фармак Армадін Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці №10 Мікрохім Нейромідин® Таблетки 20 мг блістер №50 Олайнфарм Бетагістин-КВ Таблетки 24 мг №30 Київський вітамінний завод Бетагістин-КВ Таблетки 16 мг №30 Київський вітамінний завод Тенотен дитячий Таблетки №40 Матеріа Медика-Україна Табекс® Таблетки, вкриті оболонкою 1,5 мг №100 Софарма Вестінорм® Таблетки 16 мг блістер №60 Фармак Бетасерк® Таблетки 24 мг блістер №20 Абботт Хелскеа Продактс Гліятон® Капсули м'які 400 мг блістер №30 Фармак Тенотен Таблетки блістер №40 Матеріа Медика-Україна Тетурам Таблетки 150 мг блістер №50 Борщагівський ХФЗ Бетасерк® Таблетки 16 мг блістер №30 Абботт Хелскеа Продактс Вестінорм® Таблетки 16 мг блістер №30 Фармак Вертігохеель Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1 Heel Гліятон® Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл у блістері у пачці №5 Фармак Драміна® Таблетки 50 мг блістер №10 Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Форма випуску гран. жув. гумка лікув. капс. капс. м'які капс. тверд. крап. д/перорал. застос. крап. орал. льодяники пресовані ліофіл. д/р-ну д/ін. пластир трансдерм. пор. д/п сусп. пролонг. в/м р-н д/перорал. застос. р-н д/ін. р-н д/інф. р-н орал. сироп спрей д/ротов. порожн. дозов. табл. табл. в/о табл. в/плівк. обол. табл. пролонг. дії табл. сублінгв. табл., дисперг. в рот. порожн. Показати всі Дозування 0.002 г 0.3 мг/мл 0.5 г 0.5 мг/мл 0.008 г 0.025 г 1 мг/доза 1 мг/мл 1.5 мг 1.5 мг/мл 2 мг 4 мг 5 % 5 мг 5 мг/мл 8 мг 8 мг/мл 10 мг 10 мг/16 годин 15 мг/16 годин 15 мг/мл 16 мг 20 мг 20 мг + 40 мг 24 мг 25 мг 25 мг/16 годин 40 мг 50 мг 50 мг/мл 50 мг/мл + 60 мг 60 мг/мл 61 мг 75 мг 100 мг 100 мг/2 мл 125 мг 150 мг 200 мг/4 мл 250 мг/мл 300 мг 380 мг 400 мг 500 мг 600 мг/7 мл 1000 мг/4 мл Показати всі Пакування амп. амп. 1 мл амп. 1.1 мл амп. 2 мл амп. 2.2 мл амп. 4 мл амп. 5 мл амп. 20 мл амп. в бліст. 1 мл амп. в бліст. 4 мл амп. п/е 2 мл амп. п/е 5 мл банка блістер блістер у пачці контейнер 60 мл контурн. чарунк. уп. пакет-саше 7 мл пакетик пачка пенал 10 г фл. фл. 2 мл фл. 4 мл фл. 5 мл фл. 7 мл фл. 10 мл фл. 15 мл фл. 20 мл фл. 60 мл фл. 100 мл фл. 120 мл фл. 200 мл фл. 1000 мл фл. з крапельн. 15 мл фл. скляний 100 мл фл.-крапельн. 30 мл фліп-уп. Показати всі Кількість штук в упаковці 1 2 3 4 5 7 10 14 20 21 25 28 30 40 50 60 80 90 100 Показати всі Виробник ADAMED PHARMA S.A Ferrer International, S.A. Herbion Pakistan Jadran - Galenski Laboratorij d.d. McNeil Pfizer Inc. Pharmascience Sanofi Teva Zambon ratiopharm ІнтерХім Італфармако Абботт Хелскеа Продактс Асіно Україна Ауробіндо Фарма Бутікова Фармацевтична Компанія Салютаріс Бєлмедпрепарати Гедеон Ріхтер Гледекс Гріндекс ДОМИФАРМ ООО ДХУ Дарниця ФФ Джонсон и Джонсон Украина Ебботт Лабораторіз Ерсель Фарма Україна Здоров'я ФК КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я Київмедпрепарат Київський вітамінний завод Компания фармаркетинга "ZDRAVO" Корпорація Артеріум Корпорація Здоров'я Лекхим-Харьков Лекхім Лекхім-Харків МакНіл Материа Медика-Украина Медичний центр М.Т.К. Медокемі Лтд Менаріні Інтернешонал Оперейшонс Люксембург С.А. Молтені Мікрохім НГС ООО "Фармасел" Олайнфарм ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ" Польфарма Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед Пфайзер Інк. САН СТАДА-УКРАЇНА Софарма Стада Тева Украина Тева Україна Технолог Уорлд Медицин ФОРС-ФАРМА ДИСТРИБЮШН Фармак Фармасофт Фармліга Хеель Червона зірка Показати всі