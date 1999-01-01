Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07

ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

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NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
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Гліцисед®
Гліцисед®
Таблетки 100 мг блістер в пачці №50
Корпорація Артеріум
від 113,82 грн
в 982 аптеках
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Нуклео Ц.М.Ф. форте
Нуклео Ц.М.Ф. форте
Капсули блістер №30
Феррер Інтернасіональ, С.А.
від 387,98 грн
в 934 аптеках
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Медихронал®-Дарниця
Медихронал®-Дарниця
Гранули пачка комплект (пакет №1 + пакет №2) №1
Дарниця ФФ
від 91,74 грн
в 930 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 24 мг блістер №60
Фармак
від 440,93 грн
в 928 аптеках
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Армадін
Армадін
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці №10
Мікрохім
від 1069,23 грн
в 885 аптеках
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Нейромідин®
Нейромідин®
Таблетки 20 мг блістер №50
Олайнфарм
від 848,05 грн
в 878 аптеках
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Бетагістин-КВ
Бетагістин-КВ
Таблетки 24 мг №30
Київський вітамінний завод
від 186,70 грн
в 877 аптеках
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Бетагістин-КВ
Бетагістин-КВ
Таблетки 16 мг №30
Київський вітамінний завод
від 143,09 грн
в 877 аптеках
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Тенотен дитячий
Тенотен дитячий
Таблетки №40
Матеріа Медика-Україна
від 205,00 грн
в 871 аптеці
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Табекс®
Табекс®
Таблетки, вкриті оболонкою 1,5 мг №100
Софарма
від 436,88 грн
в 867 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №60
Фармак
від 331,75 грн
в 867 аптеках
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Бетасерк®
Бетасерк®
Таблетки 24 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
від 556,49 грн
в 860 аптеках
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Гліятон®
Гліятон®
Капсули м'які 400 мг блістер №30
Фармак
від 783,73 грн
в 851 аптеці
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Тенотен
Тенотен
Таблетки блістер №40
Матеріа Медика-Україна
від 212,18 грн
в 849 аптеках
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Тетурам
Тетурам
Таблетки 150 мг блістер №50
Борщагівський ХФЗ
від 88,93 грн
в 839 аптеках
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Бетасерк®
Бетасерк®
Таблетки 16 мг блістер №30
Абботт Хелскеа Продактс
від 590,40 грн
в 824 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №30
Фармак
від 187,14 грн
в 808 аптеках
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Вертігохеель
Вертігохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 526,00 грн
в 808 аптеках
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Гліятон®
Гліятон®
Розчин для ін'єкцій 250 мг/мл ампула 4 мл у блістері у пачці №5
Фармак
від 632,03 грн
в 803 аптеках
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Драміна®
Драміна®
Таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 93,18 грн
в 794 аптеках
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