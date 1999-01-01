Київ
Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A02

Цинаризин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ
N07C AЗасоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A02Цинаризин
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Цинаризин Форте
Цинаризин Форте
Таблетки 75 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від 66,62 грн
в 781 аптеці
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Стугерон
Стугерон
Таблетки 25 мг №50
Гедеон Ріхтер
від 160,80 грн
в 737 аптеках
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Циннаризин Софарма
Циннаризин Софарма
Таблетки 25 мг блістер №50
Софарма
від 50,81 грн
в 671 аптеці
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Цинаризин
Цинаризин
Таблетки 0,025 г блістер в пачці №50
Лекхім-Харків
від 51,00 грн
в 493 аптеках
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Цинаризин "ОЗ"
Цинаризин "ОЗ"
Таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від 33,30 грн
в 134 аптеках
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Стугерон
Стугерон
Таблетки 25 мг блістер №25
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Стугерон
Стугерон
Таблетки 25 мг блістер №50
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Цинаризин "ОЗ"
Цинаризин "ОЗ"
Таблетки 25 мг блістер в пачці №50
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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