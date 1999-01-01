Київ
Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A02
Цинаризин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ
N07C A
Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A02
Цинаризин
Сортування:
По популярності
Фільтр
Цинаризин Форте
Таблетки 75 мг блістер №20
Корпорація Артеріум
від
66,62
грн
в 781 аптеці
Знайти в аптеках
Стугерон
Таблетки 25 мг №50
Гедеон Ріхтер
від
160,80
грн
в 737 аптеках
Знайти в аптеках
Циннаризин Софарма
Таблетки 25 мг блістер №50
Софарма
від
50,81
грн
в 671 аптеці
Знайти в аптеках
Цинаризин
Таблетки 0,025 г блістер в пачці №50
Лекхім-Харків
від
51,00
грн
в 493 аптеках
Знайти в аптеках
Цинаризин "ОЗ"
Таблетки 25 мг блістер №50
Корпорація Здоров'я
від
33,30
грн
в 134 аптеках
Знайти в аптеках
Стугерон
Таблетки 25 мг блістер №25
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Стугерон
Таблетки 25 мг блістер №50
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Цинаризин "ОЗ"
Таблетки 25 мг блістер в пачці №50
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
0.025 г
25 мг
75 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
10
20
25
50
Виробник
Гедеон Ріхтер
Джонсон и Джонсон Украина
Київмедпрепарат
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лекхім-Харків
Софарма
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню