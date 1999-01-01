Київ
Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A01

Бетагістин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ
N07C AЗасоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A01Бетагістин
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 24 мг блістер №60
Фармак
від 440,93 грн
в 928 аптеках
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Бетагістин-КВ
Бетагістин-КВ
Таблетки 16 мг №30
Київський вітамінний завод
від 143,09 грн
в 877 аптеках
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Бетагістин-КВ
Бетагістин-КВ
Таблетки 24 мг №30
Київський вітамінний завод
від 186,70 грн
в 877 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №60
Фармак
від 331,75 грн
в 867 аптеках
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Бетасерк®
Бетасерк®
Таблетки 24 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
від 556,49 грн
в 860 аптеках
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Бетасерк®
Бетасерк®
Таблетки 16 мг блістер №30
Абботт Хелскеа Продактс
від 590,40 грн
в 824 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №30
Фармак
від 187,14 грн
в 808 аптеках
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Медогістин®
Медогістин®
Таблетки 24 мг блістер у коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 160,86 грн
в 723 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 8 мг блістер №30
Фармак
від 136,85 грн
в 707 аптеках
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Вестінорм®
Вестінорм®
Таблетки 24 мг блістер №30
Фармак
від 231,00 грн
в 666 аптеках
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Бетагіс
Бетагіс
Таблетки 16 мг блістер №90
Асіно Україна
від 426,38 грн
в 593 аптеках
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Медогістин®
Медогістин®
Таблетки 16 мг блістер у коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 137,47 грн
в 558 аптеках
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Аверо
Аверо
Таблетки 24 мг блістер №60
Польфарма
від 518,83 грн
в 489 аптеках
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Бетагістин-КВ
Бетагістин-КВ
Таблетки 8 мг №30
Київський вітамінний завод
від 101,91 грн
в 448 аптеках
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Бетагіс
Бетагіс
Таблетки 16 мг блістер №30
Асіно Україна
від 169,47 грн
в 413 аптеках
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Аверо
Аверо
Таблетки 16 мг блістер №30
Польфарма
від 249,90 грн
в 377 аптеках
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Максгістин
Максгістин
Таблетки 24 мг блістер у пачці №30
Корпорація Здоров'я
від 137,31 грн
в 292 аптеках
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Максгістин
Максгістин
Таблетки 16 мг блістер у пачці №30
Корпорація Здоров'я
від 108,00 грн
в 290 аптеках
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Авертид
Авертид
Розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від 205,60 грн
в 46 аптеках
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Вестібо
Вестібо
Таблетки 24 мг блістер №60
Тева Україна
від 258,01 грн
в 1 аптеці інших міст
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