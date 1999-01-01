Київ
Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A01
Бетагістин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ
N07C A
Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A01
Бетагістин
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Вестінорм®
Таблетки 24 мг блістер №60
Фармак
від
440,93
грн
в 928 аптеках
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Бетагістин-КВ
Таблетки 16 мг №30
Київський вітамінний завод
від
143,09
грн
в 877 аптеках
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Бетагістин-КВ
Таблетки 24 мг №30
Київський вітамінний завод
від
186,70
грн
в 877 аптеках
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Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №60
Фармак
від
331,75
грн
в 867 аптеках
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Бетасерк®
Таблетки 24 мг блістер №20
Абботт Хелскеа Продактс
від
556,49
грн
в 860 аптеках
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Бетасерк®
Таблетки 16 мг блістер №30
Абботт Хелскеа Продактс
від
590,40
грн
в 824 аптеках
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Вестінорм®
Таблетки 16 мг блістер №30
Фармак
від
187,14
грн
в 808 аптеках
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Медогістин®
Таблетки 24 мг блістер у коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
160,86
грн
в 723 аптеках
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Вестінорм®
Таблетки 8 мг блістер №30
Фармак
від
136,85
грн
в 707 аптеках
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Вестінорм®
Таблетки 24 мг блістер №30
Фармак
від
231,00
грн
в 666 аптеках
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Бетагіс
Таблетки 16 мг блістер №90
Асіно Україна
від
426,38
грн
в 593 аптеках
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Медогістин®
Таблетки 16 мг блістер у коробці №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
137,47
грн
в 558 аптеках
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Аверо
Таблетки 24 мг блістер №60
Польфарма
від
518,83
грн
в 489 аптеках
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Бетагістин-КВ
Таблетки 8 мг №30
Київський вітамінний завод
від
101,91
грн
в 448 аптеках
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Бетагіс
Таблетки 16 мг блістер №30
Асіно Україна
від
169,47
грн
в 413 аптеках
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Аверо
Таблетки 16 мг блістер №30
Польфарма
від
249,90
грн
в 377 аптеках
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Максгістин
Таблетки 24 мг блістер у пачці №30
Корпорація Здоров'я
від
137,31
грн
в 292 аптеках
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Максгістин
Таблетки 16 мг блістер у пачці №30
Корпорація Здоров'я
від
108,00
грн
в 290 аптеках
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Авертид
Розчин для перорального застосування 8 мг/мл контейнер 60 мл №1
Ерсель Фарма Україна
від
205,60
грн
в 46 аптеках
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Вестібо
Таблетки 24 мг блістер №60
Тева Україна
від
258,01
грн
в 1 аптеці інших міст
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1
2
3
Форма випуску
р-н д/перорал. застос.
табл.
табл., дисперг. в рот. порожн.
Дозування
8 мг
8 мг/мл
16 мг
24 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
контейнер 60 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
20
30
60
90
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Виробник
Pharmascience
ratiopharm
Абботт Хелскеа Продактс
Асіно Україна
Ауробіндо Фарма
Ебботт Лабораторіз
Ерсель Фарма Україна
Київський вітамінний завод
Корпорація Здоров'я
Медокемі Лтд
Польфарма
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
САН
Стада
Тева Украина
Тева Україна
Фармак
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