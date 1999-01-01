Київ
Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A05**

Інші

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07CЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ
N07C AЗасоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A05**Інші
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Вертігохеель
Вертігохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від 526,00 грн
в 808 аптеках
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Драміна®
Драміна®
Таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 93,18 грн
в 794 аптеках
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Вертігохеель
Вертігохеель
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від 677,58 грн
в 590 аптеках
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Драміна®
Драміна®
Таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 67,50 грн
в 512 аптеках
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Таблетки від захитування та нудоти
Таблетки від захитування та нудоти
Таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
від 164,02 грн
в 234 аптеках
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Таблетки від захитування та нудоти
Таблетки від захитування та нудоти
Таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
від 83,08 грн
в 14 аптеках
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Авіомарин
Авіомарин
Таблетки 50 мг блістер у коробці №5
Teva
Немає в наявності
Вертігохеель
Вертігохеель
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №100
Heel
Немає в наявності
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