Київ
Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A05**
Інші
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N07C
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ ВЕСТИБУЛЯРНИХ ПОРУШЕНЬ
N07C A
Засоби, що застосовуються у разі вестибулярних порушень (запамороченні)
N07C A05**
Інші
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Вертігохеель
Краплі оральні флакон-крапельниця 30 мл №1
Heel
від
526,00
грн
в 808 аптеках
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Драміна®
Таблетки 50 мг блістер №10
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
93,18
грн
в 794 аптеках
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Вертігохеель
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №5
Heel
від
677,58
грн
в 590 аптеках
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Драміна®
Таблетки 50 мг блістер №5
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
67,50
грн
в 512 аптеках
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Таблетки від захитування та нудоти
Таблетки 50 мг блістер №25
Фармасайнс
від
164,02
грн
в 234 аптеках
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Таблетки від захитування та нудоти
Таблетки 50 мг блістер №10
Фармасайнс
від
83,08
грн
в 14 аптеках
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Авіомарин
Таблетки 50 мг блістер у коробці №5
Teva
Немає в наявності
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Вертігохеель
Розчин для ін'єкцій ампула 1.1 мл №100
Heel
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. орал.
р-н д/ін.
табл.
Дозування
50 мг
Пакування
амп. 1.1 мл
блістер
фл.-крапельн. 30 мл
Кількість штук в упаковці
1
5
10
25
100
Виробник
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Pharmascience
Teva
Хеель
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