Київ
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C M
Інші снодійні та седативні засоби
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05C
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C M
Інші снодійні та седативні засоби
N05C M09
Корень валеріани
N05C M18
Дексмедетомидин
N05C M20**
Препарати кропиви собачої
N05C M23**
Препарати півонії
N05C M50**
Інші засоби, включаючи комбінації
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Ново-Пасит
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Тева Україна
від
213,36
грн
в 965 аптеках
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Сонміл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
94,80
грн
в 960 аптеках
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Корвалтаб Екстра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Асіно
від
64,33
грн
в 955 аптеках
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Квайт® Заспокійливий
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Фармак
від
138,37
грн
в 932 аптеках
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Біосон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Асіно
від
175,57
грн
в 918 аптеках
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Ново-Пасит
Розчин оральний флакон 100 мл №1
Тева Україна
від
139,77
грн
в 903 аптеках
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Валеріана
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг №100
Софарма
від
138,85
грн
в 885 аптеках
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Донорміл
Таблетки шипучі 15 мг туба №10
УПСА
від
175,40
грн
в 834 аптеках
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Персен®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №40
Зентіва
від
158,05
грн
в 827 аптеках
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Карвеліс
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
267,59
грн
в 824 аптеках
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Алора®
Сироп флакон 100 мл №1
Нобель
від
138,00
грн
в 809 аптеках
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Валеріана
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг №30
Софарма
від
70,01
грн
в 801 аптеці
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Ново-Пасит
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №10
Тева Україна
від
87,62
грн
в 795 аптеках
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Валеріани настойка
Настоянка 25 мл флакон скляний №1
Віола
від
18,48
грн
в 777 аптеках
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Нервохеель
Таблетки контейнер №50
Heel
від
368,00
грн
в 771 аптеці
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Сонміл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від
36,73
грн
в 769 аптеках
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Седістрес
Таблетки блістер в пачці №60
Асіно
від
362,83
грн
в 764 аптеках
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Валеріана форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
від
86,36
грн
в 756 аптеках
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Півонії настойка
Настоянка 100 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
25,26
грн
в 753 аптеках
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Седавіт®
Таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
від
162,65
грн
в 730 аптеках
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Форма випуску
гран.
еліксир д/орал. застос.
збір
капс.
капс. м'які
капс. тверд.
конц. д/р-ну д/інф.
кореневища з коренями
крап. орал.
крап. орал., р-н
настойка д/внутр. застос.
настойка д/орал. застос
настоянка
настоянка д/перорал. застос.
р-н д/ін.
р-н орал.
сироп
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. шип.
трава
трава різан.-пресов.
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Дозування
1.5 г
14 мг
15 мг
15 мг/0,6 мл
20 мг
25 мл
30 мг
40 мг
50 г
50 мл
100 г
100 мг
100 мкг/мл
100 мл
110 мл
200 мкг/2 мл
350 мг
425 мг
450 мг
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Пакування
амп. 2 мл
амп. 4 мл
амп. 10 мл
блістер
блістер у пачці
контейнер
контейнер п/п
пачка
пачка 50 г
пачка 60 г
пачка 75 г
пенал 10 г
пляшка 100 мл
туба
фл.
фл. 2 мл
фл. 4 мл
фл. 10 мл
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 250 мл
фл. з крап. дозатором 50 мл
фл. з пробкою-крапельницею 50 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
фл. полім. з проб.-крап. та кр
фл. скляний
фл. скляний 2 мл
фл. скляний 50 мл
фл. скляний 100 мл
фл. у пачці 40 мл
фл.-крапельн.
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фл.-крапельн. 50 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
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Кількість штук в упаковці
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40
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50
60
96
100
150
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Виробник
Alpen Pharma AG
Amaxa LTD
EVER Neuro Pharma
Heel
Martin Bauer Group
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Sandoz
Schwabe
Zentiva
esparma
Асіно
Буарон
Біолік
Віола
Галичфарм
Губенко С.А.
Дарниця ФФ
ЕВЕР Нейро Фарма
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Зентіва
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Красная звезда
Лекхім
Лубнифарм
Матеріа Медика-Україна
Містрал Кепітал Менеджмент
НГС
Нобель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Оріон Корпорейшн
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Пекана Натурхайльміттель
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Софарма
Сперко Украина
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тернофарм
УПСА
Уорлд Медицин
Фармак
Фітофарм
Хеель
Хомвіора Арцнайміттель
Цефак
Червона зірка
Юрія-Фарм
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