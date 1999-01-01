Київ
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C M

Інші снодійні та седативні засоби

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05CСНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C MІнші снодійні та седативні засоби
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Ново-Пасит
Ново-Пасит
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Тева Україна
від 213,36 грн
в 965 аптеках
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Сонміл
Сонміл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 94,80 грн
в 960 аптеках
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Корвалтаб Екстра
Корвалтаб Екстра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Асіно
від 64,33 грн
в 955 аптеках
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Квайт® Заспокійливий
Квайт® Заспокійливий
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Фармак
від 138,37 грн
в 932 аптеках
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Біосон
Біосон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Асіно
від 175,57 грн
в 918 аптеках
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Ново-Пасит
Ново-Пасит
Розчин оральний флакон 100 мл №1
Тева Україна
від 139,77 грн
в 903 аптеках
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Валеріана
Валеріана
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг №100
Софарма
від 138,85 грн
в 885 аптеках
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Донорміл
Донорміл
Таблетки шипучі 15 мг туба №10
УПСА
від 175,40 грн
в 834 аптеках
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Персен®
Персен®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №40
Зентіва
від 158,05 грн
в 827 аптеках
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Карвеліс
Карвеліс
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 267,59 грн
в 824 аптеках
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Алора®
Алора®
Сироп флакон 100 мл №1
Нобель
від 138,00 грн
в 809 аптеках
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Валеріана
Валеріана
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг №30
Софарма
від 70,01 грн
в 801 аптеці
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Ново-Пасит
Ново-Пасит
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №10
Тева Україна
від 87,62 грн
в 795 аптеках
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Валеріани настойка
Валеріани настойка
Настоянка 25 мл флакон скляний №1
Віола
від 18,48 грн
в 777 аптеках
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Нервохеель
Нервохеель
Таблетки контейнер №50
Heel
від 368,00 грн
в 771 аптеці
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Сонміл
Сонміл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від 36,73 грн
в 769 аптеках
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Седістрес
Седістрес
Таблетки блістер в пачці №60
Асіно
від 362,83 грн
в 764 аптеках
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Валеріана форте
Валеріана форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
від 86,36 грн
в 756 аптеках
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Півонії настойка
Півонії настойка
Настоянка 100 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 25,26 грн
в 753 аптеках
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Седавіт®
Седавіт®
Таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
від 162,65 грн
в 730 аптеках
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