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Алора® таблетки, вкриті оболонкою 100 мг, №20 - Київ (99357) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1038 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
209,99
Економія: -45,32 грн
164,67 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (2)
235,60
Економія: -72,10 грн
163,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
157,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (5)
166,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
160,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
157,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (22), таблетки, вкриті оболонкою (1)
158,64 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
237,60
Економія: -74,10 грн
163,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (3)
214,99
Економія: -50,32 грн
164,67 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
231,50
Економія: -67,42 грн
164,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (1)
160,44 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
127,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
225,70
Економія: -61,62 грн
164,08 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (2), таблетки, вкриті оболонкою (1)
237,60
Економія: -74,10 грн
163,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
181,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1), таблетки, вкриті оболонкою (1)
237,60
Економія: -74,10 грн
163,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 26 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
212,53
Економія: -94,14 грн
118,39 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
140,20 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: таблетки, вкриті оболонкою (1)
237,60
Економія: -74,10 грн
163,50 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 56 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
127,98 грн