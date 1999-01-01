Київ
Інші снодійні та седативні засоби
N05C M50**

Інші засоби, включаючи комбінації

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05CСНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C MІнші снодійні та седативні засоби
N05C M50**Інші засоби, включаючи комбінації
Сортування: По популярності
Ново-Пасит
Ново-Пасит
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Тева Україна
від 213,36 грн
в 965 аптеках
Знайти в аптеках
Сонміл
Сонміл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від 94,80 грн
в 960 аптеках
Знайти в аптеках
Корвалтаб Екстра
Корвалтаб Екстра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Асіно
від 64,33 грн
в 955 аптеках
Знайти в аптеках
Квайт® Заспокійливий
Квайт® Заспокійливий
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Фармак
від 138,37 грн
в 932 аптеках
Знайти в аптеках
Біосон
Біосон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Асіно
від 175,57 грн
в 918 аптеках
Знайти в аптеках
Ново-Пасит
Ново-Пасит
Розчин оральний флакон 100 мл №1
Тева Україна
від 139,77 грн
в 903 аптеках
Знайти в аптеках
Донорміл
Донорміл
Таблетки шипучі 15 мг туба №10
УПСА
від 175,40 грн
в 834 аптеках
Знайти в аптеках
Персен®
Персен®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №40
Зентіва
від 158,05 грн
в 827 аптеках
Знайти в аптеках
Карвеліс
Карвеліс
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 267,59 грн
в 824 аптеках
Знайти в аптеках
Алора®
Алора®
Сироп флакон 100 мл №1
Нобель
від 138,00 грн
в 809 аптеках
Знайти в аптеках
Ново-Пасит
Ново-Пасит
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №10
Тева Україна
від 87,62 грн
в 795 аптеках
Знайти в аптеках
Нервохеель
Нервохеель
Таблетки контейнер №50
Heel
від 368,00 грн
в 771 аптеці
Знайти в аптеках
Сонміл
Сонміл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від 36,73 грн
в 769 аптеках
Знайти в аптеках
Седістрес
Седістрес
Таблетки блістер в пачці №60
Асіно
від 362,83 грн
в 764 аптеках
Знайти в аптеках
Седавіт®
Седавіт®
Таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
від 162,65 грн
в 730 аптеках
Знайти в аптеках
Релаксил
Релаксил
Капсули тверді блістер у пачці №20
Київський вітамінний завод
від 139,00 грн
в 718 аптеках
Знайти в аптеках
Карвеліс
Карвеліс
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 205,02 грн
в 691 аптеці
Знайти в аптеках
Квайт®
Квайт®
Розчин оральний флакон 100 мл №1
Фармак
від 121,80 грн
в 661 аптеці
Знайти в аптеках
Фітосед®
Фітосед®
Капсули блістер №20
Червона зірка
від 129,27 грн
в 659 аптеках
Знайти в аптеках
Седафітон® форте
Седафітон® форте
Капсули блістер №24
Фітофарм
від 151,72 грн
в 623 аптеках
Знайти в аптеках
12345
ГоловнаКошикОбране