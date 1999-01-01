Київ
Інші снодійні та седативні засоби
N05C M50**
Інші засоби, включаючи комбінації
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05C
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C M
Інші снодійні та седативні засоби
N05C M50**
Інші засоби, включаючи комбінації
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Ново-Пасит
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №30
Тева Україна
від
213,36
грн
в 965 аптеках
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Сонміл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №30
Київський вітамінний завод
від
94,80
грн
в 960 аптеках
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Корвалтаб Екстра
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Асіно
від
64,33
грн
в 955 аптеках
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Квайт® Заспокійливий
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №20
Фармак
від
138,37
грн
в 932 аптеках
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Біосон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою блістер №30
Асіно
від
175,57
грн
в 918 аптеках
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Ново-Пасит
Розчин оральний флакон 100 мл №1
Тева Україна
від
139,77
грн
в 903 аптеках
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Донорміл
Таблетки шипучі 15 мг туба №10
УПСА
від
175,40
грн
в 834 аптеках
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Персен®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №40
Зентіва
від
158,05
грн
в 827 аптеках
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Карвеліс
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
267,59
грн
в 824 аптеках
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Алора®
Сироп флакон 100 мл №1
Нобель
від
138,00
грн
в 809 аптеках
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Ново-Пасит
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №10
Тева Україна
від
87,62
грн
в 795 аптеках
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Нервохеель
Таблетки контейнер №50
Heel
від
368,00
грн
в 771 аптеці
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Сонміл
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 15 мг блістер №10
Київський вітамінний завод
від
36,73
грн
в 769 аптеках
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Седістрес
Таблетки блістер в пачці №60
Асіно
від
362,83
грн
в 764 аптеках
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Седавіт®
Таблетки блістер №20
Корпорація Артеріум
від
162,65
грн
в 730 аптеках
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Релаксил
Капсули тверді блістер у пачці №20
Київський вітамінний завод
від
139,00
грн
в 718 аптеках
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Карвеліс
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 50 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
205,02
грн
в 691 аптеці
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Квайт®
Розчин оральний флакон 100 мл №1
Фармак
від
121,80
грн
в 661 аптеці
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Фітосед®
Капсули блістер №20
Червона зірка
від
129,27
грн
в 659 аптеках
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Седафітон® форте
Капсули блістер №24
Фітофарм
від
151,72
грн
в 623 аптеках
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Форма випуску
гран.
еліксир д/орал. застос.
збір
капс.
капс. м'які
капс. тверд.
крап. орал.
крап. орал., р-н
настоянка
р-н орал.
сироп
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. шип.
трава
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Дозування
1.5 г
15 мг
15 мг/0,6 мл
50 г
100 мг
425 мг
+
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Пакування
блістер
блістер у пачці
контейнер
контейнер п/п
пачка
пачка 50 г
пачка 60 г
пачка 75 г
пенал 10 г
пляшка 100 мл
туба
фл.
фл. 25 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 250 мл
фл. з крап. дозатором 50 мл
фл. з пробкою-крапельницею 50 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
фл. скляний 50 мл
фл. скляний 100 мл
фл. у пачці 40 мл
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 30 мл
фл.-крапельн. 50 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
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Кількість штук в упаковці
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30
40
48
50
60
96
150
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Виробник
Alpen Pharma AG
Amaxa LTD
Heel
Martin Bauer Group
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Sandoz
Schwabe
Zentiva
esparma
Асіно
Буарон
Віола
Галичфарм
Дарниця ФФ
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Зентіва
КОРПОРАЦІЯ ЗДОРОВ'Я
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Красная звезда
Лекхім
Лубнифарм
Матеріа Медика-Україна
НГС
Нобель
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Пекана Натурхайльміттель
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
Сперко Украина
Тева Украина
УПСА
Уорлд Медицин
Фармак
Фітофарм
Хеель
Хомвіора Арцнайміттель
Цефак
Червона зірка
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