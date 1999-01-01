Київ
Інші снодійні та седативні засоби
N05C M18

Дексмедетомидин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05CСНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C MІнші снодійні та седативні засоби
N05C M18Дексмедетомидин
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Дексанест
Дексанест
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл ампула 2 мл №5
Фармак
від 647,34 грн
в 296 аптеках
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Миродекс
Миродекс
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від 1873,60 грн
в 285 аптеках
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Дексдор
Дексдор
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл ампула 2 мл №5
Оріон Корпорейшн
від 814,06 грн
в 16 аптеках
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Дексмедетомідин Евер Фарма
Дексмедетомідин Евер Фарма
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл ампула 2 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від 415,00 грн
в 16 аптеках
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Кванадекс
Кванадекс
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл ампула 2 мл №5
Юрія-Фарм
від 738,30 грн
в 11 аптеках
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Дексмедетомідин-Віста
Дексмедетомідин-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл ампула 2 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
від 1322,90 грн
в 5 аптеках інших міст
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Дексмедетомідин Евер Фарма
Дексмедетомідин Евер Фарма
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл ампула 4 мл №5
EVER Valinject GmbH
від 1784,31 грн
в 2 аптеках
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Дексдор
Дексдор
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 10 мл №4
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
Дексмедетомідин-Ново
Дексмедетомідин-Ново
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
Немає в наявності
Дексмедетомідину гідрохлорид
Дексмедетомідину гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 200 мкг/2 мл флакон скляний 2 мл в пачці №25
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
Дексдор
Дексдор
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 4 мл №4
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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