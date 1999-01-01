Київ
Інші снодійні та седативні засоби
N05C M18
Дексмедетомидин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05C
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C M
Інші снодійні та седативні засоби
N05C M18
Дексмедетомидин
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Дексанест
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл ампула 2 мл №5
Фармак
від
647,34
грн
в 296 аптеках
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Миродекс
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
РОКЕТ-ФАРМ ООО
від
1873,60
грн
в 285 аптеках
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Дексдор
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл ампула 2 мл №5
Оріон Корпорейшн
від
814,06
грн
в 16 аптеках
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Дексмедетомідин Евер Фарма
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл ампула 2 мл №5
ЕВЕР Нейро Фарма
від
415,00
грн
в 16 аптеках
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Кванадекс
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл ампула 2 мл №5
Юрія-Фарм
від
738,30
грн
в 11 аптеках
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Дексмедетомідин-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл ампула 2 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
від
1322,90
грн
в 5 аптеках інших міст
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Дексмедетомідин Евер Фарма
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл ампула 4 мл №5
EVER Valinject GmbH
від
1784,31
грн
в 2 аптеках
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Дексдор
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 10 мл №4
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Дексмедетомідин-Ново
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 2 мл №5
Губенко С.А.
Немає в наявності
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Дексмедетомідину гідрохлорид
Розчин для ін'єкцій 200 мкг/2 мл флакон скляний 2 мл в пачці №25
Медичний центр М.Т.К.
Немає в наявності
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Дексдор
Концентрат для розчину для інфузій 100 мкг/мл флакон 4 мл №4
Оріон Корпорейшн
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
Дозування
100 мкг/мл
200 мкг/2 мл
Пакування
амп. 2 мл
амп. 4 мл
амп. 10 мл
фл. 2 мл
фл. 4 мл
фл. 10 мл
фл. скляний 2 мл
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Виробник
EVER Neuro Pharma
Губенко С.А.
ЕВЕР Нейро Фарма
Містрал Кепітал Менеджмент
Оріон Корпорейшн
РОКЕТ-ФАРМ ООО
Фармак
Юрія-Фарм
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