Київ
Інші снодійні та седативні засоби
N05C M23**

Препарати півонії

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05CСНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C MІнші снодійні та седативні засоби
N05C M23**Препарати півонії
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Півонії настойка
Півонії настойка
Настоянка 100 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 25,26 грн
в 753 аптеках
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Півонії настойка
Півонії настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 11,59 грн
в 525 аптеках
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Півонії настойка
Півонії настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Тернофарм
від 18,32 грн
в 81 аптеці
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Півонії настойка
Півонії настойка
Настоянка 100 мл флакон №1
Лубнифарм
від 35,42 грн
в 28 аптеках
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Півонії настойка
Півонії настойка
Настоянка 110 мл флакон №1
Лубнифарм
від 30,00 грн
в 18 аптеках
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Півонії настойка
Півонії настойка
Настоянка 100 мл флакон №1
Біолік
від 22,00 грн
в 8 аптеках
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Півонії настойка
Півонії настойка
Настоянка 100 мл флакон скляний №1
Червона зірка
Немає в наявності
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