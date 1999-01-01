Київ
Інші снодійні та седативні засоби
N05C M23**
Препарати півонії
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05C
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C M
Інші снодійні та седативні засоби
N05C M23**
Препарати півонії
Сортування:
По популярності
Фільтр
Півонії настойка
Настоянка 100 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
25,26
грн
в 753 аптеках
Знайти в аптеках
Півонії настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
11,59
грн
в 525 аптеках
Знайти в аптеках
Півонії настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Тернофарм
від
18,32
грн
в 81 аптеці
Знайти в аптеках
Півонії настойка
Настоянка 100 мл флакон №1
Лубнифарм
від
35,42
грн
в 28 аптеках
Знайти в аптеках
Півонії настойка
Настоянка 110 мл флакон №1
Лубнифарм
від
30,00
грн
в 18 аптеках
Знайти в аптеках
Півонії настойка
Настоянка 100 мл флакон №1
Біолік
від
22,00
грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
Півонії настойка
Настоянка 100 мл флакон скляний №1
Червона зірка
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
50 мл
100 мл
110 мл
Пакування
фл.
фл. скляний
Виробник
Біолік
Лубнифарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ТОВ "Тернофарм"
Червона зірка
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню