Київ
Інші снодійні та седативні засоби
N05C M09
Корень валеріани
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05C
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C M
Інші снодійні та седативні засоби
N05C M09
Корень валеріани
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Валеріана
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг №100
Софарма
від
138,85
грн
в 885 аптеках
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Валеріана
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг №30
Софарма
від
70,01
грн
в 801 аптеці
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Валеріани настойка
Настоянка 25 мл флакон скляний №1
Віола
від
18,48
грн
в 777 аптеках
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Валеріана форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
від
86,36
грн
в 756 аптеках
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Валеріани кореневища з коренями
Кореневища з коренями 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
67,04
грн
в 525 аптеках
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Валеріани кореневища з коренями
Кореневища з коренями 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
60,09
грн
в 490 аптеках
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Валеріани настойка
Настоянка 50 мл флакон полімерний з пробкою-крапельницею та кришкою №1
від
42,53
грн
в 356 аптеках
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Валеріани настойка
Настоянка 25 мл флакон скляний тм arbor vitae №1
Віола
від
20,00
грн
в 316 аптеках інших міст
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Валеріанка-Вішфа
Настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
25,01
грн
в 303 аптеках
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Валеріана екстракт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №50
Тернофарм
від
42,00
грн
в 208 аптеках
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Валеріана форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Тернофарм
від
68,90
грн
в 167 аптеках
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Валеріани кореневища з коренями
Кореневища з коренями 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від
45,85
грн
в 155 аптеках
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Валеріани екстракт
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Лубнифарм
від
48,94
грн
в 150 аптеках
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Валеріани кореневища з коренями
Кореневища з коренями 1,5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
37,77
грн
в 140 аптеках
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Валеріани настойка
Настоянка 25 мл флакон №1
Тернофарм
від
14,50
грн
в 133 аптеках
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Валеріани кореневища з коренями
Кореневища з коренями 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
80,29
грн
в 130 аптеках
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Валеріани екстракт
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер тм solution pharm №50
Лубнифарм
від
47,20
грн
в 121 аптеці
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Валеріана
Настоянка для перорального застосування 25 мл флакон-крапельниця №1
Лубнифарм
від
33,11
грн
в 51 аптеці
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Валеріани настойка
Настоянка для перорального застосування 25 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
15,40
грн
в 22 аптеках
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Валеріани кореневища з коренями
Кореневища з коренями 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від
74,00
грн
в 9 аптеках
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Форма випуску
капс.
кореневища з коренями
настоянка
настоянка д/перорал. застос.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
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Дозування
1.5 г
20 мг
25 мл
30 мг
40 мг
50 г
50 мл
100 г
100 мл
350 мг
450 мг
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Пакування
блістер
пачка
фл.
фл. полім. з проб.-крап. та кр
фл. скляний
фл.-крапельн.
фільтр-пакет
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Кількість штук в упаковці
1
10
20
30
50
100
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Виробник
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
Корпорація Артеріум
Лубнифарм
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Софарма
ТОВ "Тернофарм"
Фітофарм
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