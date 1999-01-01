Київ
Інші снодійні та седативні засоби
N05C M09

Корень валеріани

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05CСНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C MІнші снодійні та седативні засоби
N05C M09Корень валеріани
Сортування: По популярності
Валеріана
Валеріана
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг №100
Софарма
від 138,85 грн
в 885 аптеках
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Валеріана
Валеріана
Таблетки, вкриті оболонкою 30 мг №30
Софарма
від 70,01 грн
в 801 аптеці
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Валеріани настойка
Валеріани настойка
Настоянка 25 мл флакон скляний №1
Віола
від 18,48 грн
в 777 аптеках
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Валеріана форте
Валеріана форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Корпорація Артеріум
від 86,36 грн
в 756 аптеках
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Валеріани кореневища з коренями
Валеріани кореневища з коренями
Кореневища з коренями 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 67,04 грн
в 525 аптеках
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Валеріани кореневища з коренями
Валеріани кореневища з коренями
Кореневища з коренями 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 60,09 грн
в 490 аптеках
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Валеріани настойка
Валеріани настойка
Настоянка 50 мл флакон полімерний з пробкою-крапельницею та кришкою №1
від 42,53 грн
в 356 аптеках
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Валеріани настойка
Валеріани настойка
Настоянка 25 мл флакон скляний тм arbor vitae №1
Віола
від 20,00 грн
в 316 аптеках інших міст
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Валеріанка-Вішфа
Валеріанка-Вішфа
Настоянка для перорального застосування 25 мл флакон скляний №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 25,01 грн
в 303 аптеках
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Валеріана екстракт
Валеріана екстракт
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №50
Тернофарм
від 42,00 грн
в 208 аптеках
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Валеріана форте
Валеріана форте
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №50
Тернофарм
від 68,90 грн
в 167 аптеках
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Валеріани кореневища з коренями
Валеріани кореневища з коренями
Кореневища з коренями 1,5 г фільтр-пакет №20
Віола
від 45,85 грн
в 155 аптеках
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Валеріани екстракт
Валеріани екстракт
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер №50
Лубнифарм
від 48,94 грн
в 150 аптеках
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Валеріани кореневища з коренями
Валеріани кореневища з коренями
Кореневища з коренями 1,5 г фільтр-пакет №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 37,77 грн
в 140 аптеках
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Валеріани настойка
Валеріани настойка
Настоянка 25 мл флакон №1
Тернофарм
від 14,50 грн
в 133 аптеках
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Валеріани кореневища з коренями
Валеріани кореневища з коренями
Кореневища з коренями 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 80,29 грн
в 130 аптеках
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Валеріани екстракт
Валеріани екстракт
Таблетки, вкриті оболонкою 20 мг блістер тм solution pharm №50
Лубнифарм
від 47,20 грн
в 121 аптеці
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Валеріана
Валеріана
Настоянка для перорального застосування 25 мл флакон-крапельниця №1
Лубнифарм
від 33,11 грн
в 51 аптеці
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Валеріани настойка
Валеріани настойка
Настоянка для перорального застосування 25 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 15,40 грн
в 22 аптеках
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Валеріани кореневища з коренями
Валеріани кореневища з коренями
Кореневища з коренями 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Лубнифарм
від 74,00 грн
в 9 аптеках
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