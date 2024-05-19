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Алора® сироп флакон 100 мл, №1 - Київ (87536) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1008 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
160,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
220,80
Економія: -69,30 грн
151,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (1)
149,88 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
141,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (20)
147,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
144,73 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
152,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
Всього: упаковка (1)
220,70
Економія: -69,20 грн
151,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (5)
197,99
Економія: -45,66 грн
152,33 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (2)
210,50
Економія: -62,33 грн
148,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
149,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
143,25 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
210,50
Економія: -60,51 грн
149,99 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
220,70
Економія: -69,20 грн
151,50 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (2)
220,90
Економія: -69,40 грн
151,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (3)
183,83
Економія: -50,42 грн
133,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
150,66 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всього: упаковка (1)
220,70
Економія: -69,20 грн
151,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
155,76 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється за 34 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
210,50
Економія: -62,33 грн
148,17 грн