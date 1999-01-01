Київ
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A X
Інші антипсихотичні засоби
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A X
Інші антипсихотичні засоби
N05A X08
Рисперидон
N05A X12
Арипіпразол
N05A X13
Паліперидон
N05A X15
Карипразин
N05A X16
Брекспіпразол
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Рисперон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер у пачці №30
Фармліга
від
390,40
грн
в 645 аптеках
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Арілентал
Таблетки 10 мг блістер №28
Фармліга
від
459,06
грн
в 584 аптеках
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Росемід®
Розчин оральний 1 мг/мл флакон 30 мл з шприцом-дозатором 3 мл №1
Гледфарм
від
198,29
грн
в 534 аптеках
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Рисперон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер у пачці №30
Фармліга
від
482,54
грн
в 452 аптеках
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Ерідон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №60
Асіно
від
365,82
грн
в 438 аптеках
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Ерідон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №30
Асіно
від
108,90
грн
в 436 аптеках
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Нейриспін-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
46,73
грн
в 412 аптеках
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Арипразол®
Таблетки 10 мг блістер №30
Асіно
від
414,83
грн
в 409 аптеках
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Риспетрил
Розчин оральний 1 мг/мл флакон 30 мл з дозатором №1
Фармасайнс
від
291,18
грн
в 408 аптеках
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Фрейм®
Таблетки 10 мг блістер №30
Фармак
від
244,43
грн
в 381 аптеці
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Ерідон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №30
Асіно
від
157,68
грн
в 374 аптеках
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Риспетрил
Таблетки, вкриті оболонкою 4 мг флакон №60
Фармасайнс
від
409,09
грн
в 367 аптеках
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Абізол
Таблетки 5 мг блістер №28
Нобель
від
231,68
грн
в 362 аптеках
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Мінтегра
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
429,08
грн
в 361 аптеці
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Рисполепт®
Розчин оральний 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Джонсон і Джонсон Україна
від
765,45
грн
в 360 аптеках
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Рисполепт®
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Джонсон і Джонсон Україна
від
380,75
грн
в 359 аптеках
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Рисперидон-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №30
Тева Україна
від
135,09
грн
в 356 аптеках
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Мінтегра
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
311,81
грн
в 344 аптеках
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Мінтегра
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 30 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
667,98
грн
в 335 аптеках
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Торендо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №60
КРКА
від
139,80
грн
в 318 аптеках
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Форма випуску
капс. тверд.
пор. д/п сусп. пролонг. в/м
р-н орал.
сусп. д/ін. пролонг.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. пролонг. дії, в/о
табл., дисперг. в рот. порожн.
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Дозування
0.5 мг
1 мг
1 мг/мл
1.5 мг
2 мг
3 мг
4 мг
4.5 мг
5 мг
6 мг
9 мг
10 мг
15 мг
25 мг
30 мг
37.5 мг
100 мг/мл
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Пакування
блістер
блістер у пачці
фл.
фл. 30 мл
фл. 100 мл
фл. з адаптером і доз. пристр. 30 мл
фл. з адаптером і доз. пристр. 100 мл
фл. з мірним стаканчиком 150 мл
шприц 0.75 мл
шприц 1 мл
шприц 1.5 мл
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Кількість штук в упаковці
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10
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Виробник
Alembic Pharmaceuticals Limited
Gedeon Richter
Grindeks
H. Lundbeck
Johnson & Johnson
KRKA d.d. Novo Mesto
Rotapharm
SUN
Асіно
Гедеон Ріхтер
Гледфарм
Гріндекс
Дамона
Дарниця ФФ
Джонсон енд Джонсон
Джонсон і Джонсон Україна
Егіс
Здоровье
КРКА
Корпорація Здоров'я
Медокемі Лтд
Нобель
Пліва
Тева Украина
Тева Україна
Торрент
Фармак
Фармасайнс
Фармліга
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