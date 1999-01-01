Київ
Інші антипсихотичні засоби
N05A X13
Паліперидон
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A X
Інші антипсихотичні засоби
N05A X13
Паліперидон
Сортування:
По популярності
Фільтр
Інвега®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 3 мг №28
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Інвега®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 6 мг №28
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Інвега®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 9 мг №28
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ксепліон®
Суспензія для ін'єкцій пролонгованої дії 100 мг/мл шприц 0.75 мл + 2 голки №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ксепліон®
Суспензія для ін'єкцій пролонгованої дії 100 мг/мл шприц 1 мл + 2 голки №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Ксепліон®
Суспензія для ін'єкцій пролонгованої дії 100 мг/мл шприц 1.5 мл + 2 голки №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Форма випуску
сусп. д/ін. пролонг.
табл. пролонг. дії, в/о
Дозування
3 мг
6 мг
9 мг
100 мг/мл
Пакування
шприц 0.75 мл
шприц 1 мл
шприц 1.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
28
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню