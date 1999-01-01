Київ
Інші антипсихотичні засоби
N05A X13

Паліперидон

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A XІнші антипсихотичні засоби
N05A X13Паліперидон
Сортування: По популярності
Інвега®
Інвега®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 3 мг №28
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Інвега®
Інвега®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 6 мг №28
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Інвега®
Інвега®
Таблетки пролонгованої дії, вкриті оболонкою 9 мг №28
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Ксепліон®
Ксепліон®
Суспензія для ін'єкцій пролонгованої дії 100 мг/мл шприц 0.75 мл + 2 голки №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Ксепліон®
Ксепліон®
Суспензія для ін'єкцій пролонгованої дії 100 мг/мл шприц 1 мл + 2 голки №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
Ксепліон®
Ксепліон®
Суспензія для ін'єкцій пролонгованої дії 100 мг/мл шприц 1.5 мл + 2 голки №1
Джонсон і Джонсон Україна
Немає в наявності
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