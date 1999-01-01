Київ
Інші антипсихотичні засоби
N05A X12
Арипіпразол
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A X
Інші антипсихотичні засоби
N05A X12
Арипіпразол
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Арілентал
Таблетки 10 мг блістер №28
Фармліга
від
459,06
грн
в 584 аптеках
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Арипразол®
Таблетки 10 мг блістер №30
Асіно
від
414,83
грн
в 409 аптеках
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Фрейм®
Таблетки 10 мг блістер №30
Фармак
від
244,43
грн
в 381 аптеці
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Абізол
Таблетки 5 мг блістер №28
Нобель
від
231,68
грн
в 362 аптеках
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Мінтегра
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
429,08
грн
в 361 аптеці
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Мінтегра
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
311,81
грн
в 344 аптеках
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Мінтегра
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 30 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від
667,98
грн
в 335 аптеках
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Зікалор®
Таблетки 10 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
332,86
грн
в 298 аптеках
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Арілентал
Таблетки 15 мг блістер №28
Фармліга
від
539,82
грн
в 296 аптеках
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Зікалор®
Таблетки 15 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
477,06
грн
в 291 аптеці
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Арипразол®
Таблетки 15 мг блістер №10
Асіно
від
134,87
грн
в 288 аптеках
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Фрейм®
Таблетки 15 мг блістер №30
Фармак
від
365,85
грн
в 184 аптеках
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Абізол
Таблетки 10 мг блістер №28
Нобель
від
311,39
грн
в 184 аптеках інших міст
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Арипразол®
Таблетки 10 мг блістер №60
Асіно
від
645,31
грн
в 168 аптеках
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Арипразол®
Таблетки 15 мг блістер №30
Асіно
від
469,83
грн
в 160 аптеках
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Арипразол®
Таблетки 15 мг блістер №60
Асіно
від
908,71
грн
в 58 аптеках
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Арипразол®
Таблетки 10 мг блістер №10
Асіно
від
112,50
грн
в 58 аптеках
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Арип Мт
Таблетки 10 мг блістер №30
Торрент
від
424,60
грн
в 7 аптеках
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Абізол Ізітаб
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер №28
Нобель
від
555,17
грн
в 3 аптеках
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Амдоал®
Таблетки 15 мг блістер №30
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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1
2
Форма випуску
р-н орал.
табл.
табл., дисперг. в рот. порожн.
Дозування
1 мг/мл
5 мг
10 мг
15 мг
30 мг
Пакування
блістер
фл. з мірним стаканчиком 150 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
28
30
60
Виробник
Alembic Pharmaceuticals Limited
Gedeon Richter
Grindeks
KRKA d.d. Novo Mesto
Асіно
Дарниця ФФ
КРКА
Медокемі Лтд
Нобель
Торрент
Фармак
Фармліга
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