Київ
Інші антипсихотичні засоби
N05A X12

Арипіпразол

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A XІнші антипсихотичні засоби
N05A X12Арипіпразол
Сортування: По популярності
Арілентал
Арілентал
Таблетки 10 мг блістер №28
Фармліга
від 459,06 грн
в 584 аптеках
Знайти в аптеках
Арипразол®
Арипразол®
Таблетки 10 мг блістер №30
Асіно
від 414,83 грн
в 409 аптеках
Знайти в аптеках
Фрейм®
Фрейм®
Таблетки 10 мг блістер №30
Фармак
від 244,43 грн
в 381 аптеці
Знайти в аптеках
Абізол
Абізол
Таблетки 5 мг блістер №28
Нобель
від 231,68 грн
в 362 аптеках
Знайти в аптеках
Мінтегра
Мінтегра
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 429,08 грн
в 361 аптеці
Знайти в аптеках
Мінтегра
Мінтегра
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 10 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 311,81 грн
в 344 аптеках
Знайти в аптеках
Мінтегра
Мінтегра
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 30 мг блістер №30
Дарниця ФФ
від 667,98 грн
в 335 аптеках
Знайти в аптеках
Зікалор®
Зікалор®
Таблетки 10 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 332,86 грн
в 298 аптеках
Знайти в аптеках
Арілентал
Арілентал
Таблетки 15 мг блістер №28
Фармліга
від 539,82 грн
в 296 аптеках
Знайти в аптеках
Зікалор®
Зікалор®
Таблетки 15 мг блістер №30
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 477,06 грн
в 291 аптеці
Знайти в аптеках
Арипразол®
Арипразол®
Таблетки 15 мг блістер №10
Асіно
від 134,87 грн
в 288 аптеках
Знайти в аптеках
Фрейм®
Фрейм®
Таблетки 15 мг блістер №30
Фармак
від 365,85 грн
в 184 аптеках
Знайти в аптеках
Абізол
Абізол
Таблетки 10 мг блістер №28
Нобель
від 311,39 грн
в 184 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Арипразол®
Арипразол®
Таблетки 10 мг блістер №60
Асіно
від 645,31 грн
в 168 аптеках
Знайти в аптеках
Арипразол®
Арипразол®
Таблетки 15 мг блістер №30
Асіно
від 469,83 грн
в 160 аптеках
Знайти в аптеках
Арипразол®
Арипразол®
Таблетки 15 мг блістер №60
Асіно
від 908,71 грн
в 58 аптеках
Знайти в аптеках
Арипразол®
Арипразол®
Таблетки 10 мг блістер №10
Асіно
від 112,50 грн
в 58 аптеках
Знайти в аптеках
Арип Мт
Арип Мт
Таблетки 10 мг блістер №30
Торрент
від 424,60 грн
в 7 аптеках
Знайти в аптеках
Абізол Ізітаб
Абізол Ізітаб
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 15 мг блістер №28
Нобель
від 555,17 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Амдоал®
Амдоал®
Таблетки 15 мг блістер №30
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
12
ГоловнаКошикОбране