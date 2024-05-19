Арипразол® таблетки 15 мг блістер, №30 - Київ (430441) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 112 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 40
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 138
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2