Київ
Інші антипсихотичні засоби
N05A X15
Карипразин
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A X
Інші антипсихотичні засоби
N05A X15
Карипразин
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Реагіла
Капсули тверді 3 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від
2642,00
грн
в 314 аптеках
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Реагіла
Капсули тверді 6 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від
2683,81
грн
в 300 аптеках
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Реагіла
Капсули тверді 4,5 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від
2619,57
грн
в 299 аптеках
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Реагіла
Капсули тверді 1,5 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від
2632,19
грн
в 68 аптеках
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