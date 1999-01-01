Київ
Інші антипсихотичні засоби
N05A X15

Карипразин

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A XІнші антипсихотичні засоби
N05A X15Карипразин
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Реагіла
Реагіла
Капсули тверді 3 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від 2642,00 грн
в 314 аптеках
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Реагіла
Реагіла
Капсули тверді 6 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від 2683,81 грн
в 300 аптеках
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Реагіла
Реагіла
Капсули тверді 4,5 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від 2619,57 грн
в 299 аптеках
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Реагіла
Реагіла
Капсули тверді 1,5 мг блістер №28
Гедеон Ріхтер
від 2632,19 грн
в 68 аптеках
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