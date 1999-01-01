Київ
Інші антипсихотичні засоби
N05A X16

Брекспіпразол

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A XІнші антипсихотичні засоби
N05A X16Брекспіпразол
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Рексалті
Рексалті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №28
Х. Лундбек
від 2409,27 грн
в 307 аптеках
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Рексалті
Рексалті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Х. Лундбек
від 2501,84 грн
в 306 аптеках
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Рексалті
Рексалті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Х. Лундбек
від 2482,88 грн
в 297 аптеках
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