Київ
Інші антипсихотичні засоби
N05A X16
Брекспіпразол
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A X
Інші антипсихотичні засоби
N05A X16
Брекспіпразол
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Рексалті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №28
Х. Лундбек
від
2409,27
грн
в 307 аптеках
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Рексалті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №28
Х. Лундбек
від
2501,84
грн
в 306 аптеках
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Рексалті
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг блістер №28
Х. Лундбек
від
2482,88
грн
в 297 аптеках
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