Київ
Інші антипсихотичні засоби
N05A X08
Рисперидон
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A X
Інші антипсихотичні засоби
N05A X08
Рисперидон
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Рисперон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер у пачці №30
Фармліга
від
390,40
грн
в 645 аптеках
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Росемід®
Розчин оральний 1 мг/мл флакон 30 мл з шприцом-дозатором 3 мл №1
Гледфарм
від
198,29
грн
в 534 аптеках
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Рисперон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер у пачці №30
Фармліга
від
482,54
грн
в 452 аптеках
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Ерідон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №60
Асіно
від
365,82
грн
в 438 аптеках
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Ерідон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №30
Асіно
від
108,90
грн
в 436 аптеках
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Нейриспін-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
46,73
грн
в 412 аптеках
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Риспетрил
Розчин оральний 1 мг/мл флакон 30 мл з дозатором №1
Фармасайнс
від
291,18
грн
в 408 аптеках
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Ерідон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №30
Асіно
від
157,68
грн
в 374 аптеках
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Риспетрил
Таблетки, вкриті оболонкою 4 мг флакон №60
Фармасайнс
від
409,09
грн
в 367 аптеках
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Рисполепт®
Розчин оральний 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Джонсон і Джонсон Україна
від
765,45
грн
в 360 аптеках
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Рисполепт®
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Джонсон і Джонсон Україна
від
380,75
грн
в 359 аптеках
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Рисперидон-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №30
Тева Україна
від
135,09
грн
в 356 аптеках
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Торендо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №60
КРКА
від
139,80
грн
в 318 аптеках
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Торендо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №30
КРКА
від
147,30
грн
в 312 аптеках
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Торендо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №60
КРКА
від
318,21
грн
в 311 аптеці
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Росемід® ОДТ
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 2 мг блістер №20
Гледфарм
від
51,21
грн
в 271 аптеці
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Рисперидон-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №30
Тева Україна
від
68,07
грн
в 208 аптеках
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Риспетрил
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг флакон №60
Фармасайнс
від
223,95
грн
в 137 аптеках
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Риспетрил
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Фармасайнс
від
71,04
грн
в 109 аптеках
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Ерідон®
Розчин оральний 1 мг/мл флакон 30 мл з дозуючою піпеткою №1
Асіно
від
241,61
грн
в 93 аптеках
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1
2
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Форма випуску
пор. д/п сусп. пролонг. в/м
р-н орал.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл., дисперг. в рот. порожн.
Дозування
0.5 мг
1 мг
1 мг/мл
2 мг
3 мг
4 мг
25 мг
37.5 мг
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Пакування
блістер
блістер у пачці
фл.
фл. 30 мл
фл. 100 мл
фл. з адаптером і доз. пристр. 30 мл
фл. з адаптером і доз. пристр. 100 мл
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Кількість штук в упаковці
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28
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60
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Виробник
Johnson & Johnson
KRKA d.d. Novo Mesto
Rotapharm
SUN
Асіно
Гледфарм
Гріндекс
Дамона
Джонсон енд Джонсон
Джонсон і Джонсон Україна
Егіс
Здоровье
КРКА
Корпорація Здоров'я
Пліва
Тева Украина
Тева Україна
Фармасайнс
Фармліга
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