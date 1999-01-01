Київ
Інші антипсихотичні засоби
N05A X08

Рисперидон

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A XІнші антипсихотичні засоби
N05A X08Рисперидон
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Рисперон®
Рисперон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер у пачці №30
Фармліга
від 390,40 грн
в 645 аптеках
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Росемід®
Росемід®
Розчин оральний 1 мг/мл флакон 30 мл з шприцом-дозатором 3 мл №1
Гледфарм
від 198,29 грн
в 534 аптеках
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Рисперон®
Рисперон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер у пачці №30
Фармліга
від 482,54 грн
в 452 аптеках
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Ерідон®
Ерідон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №60
Асіно
від 365,82 грн
в 438 аптеках
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Ерідон®
Ерідон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №30
Асіно
від 108,90 грн
в 436 аптеках
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Нейриспін-Здоров'я
Нейриспін-Здоров'я
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від 46,73 грн
в 412 аптеках
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Риспетрил
Риспетрил
Розчин оральний 1 мг/мл флакон 30 мл з дозатором №1
Фармасайнс
від 291,18 грн
в 408 аптеках
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Ерідон®
Ерідон®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №30
Асіно
від 157,68 грн
в 374 аптеках
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Риспетрил
Риспетрил
Таблетки, вкриті оболонкою 4 мг флакон №60
Фармасайнс
від 409,09 грн
в 367 аптеках
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Рисполепт®
Рисполепт®
Розчин оральний 1 мг/мл флакон 30 мл №1
Джонсон і Джонсон Україна
від 765,45 грн
в 360 аптеках
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Рисполепт®
Рисполепт®
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Джонсон і Джонсон Україна
від 380,75 грн
в 359 аптеках
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Рисперидон-Тева
Рисперидон-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №30
Тева Україна
від 135,09 грн
в 356 аптеках
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Торендо®
Торендо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №60
КРКА
від 139,80 грн
в 318 аптеках
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Торендо®
Торендо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №30
КРКА
від 147,30 грн
в 312 аптеках
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Торендо®
Торендо®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 4 мг блістер №60
КРКА
від 318,21 грн
в 311 аптеці
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Росемід® ОДТ
Росемід® ОДТ
Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині 2 мг блістер №20
Гледфарм
від 51,21 грн
в 271 аптеці
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Рисперидон-Тева
Рисперидон-Тева
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 2 мг блістер №30
Тева Україна
від 68,07 грн
в 208 аптеках
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Риспетрил
Риспетрил
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг флакон №60
Фармасайнс
від 223,95 грн
в 137 аптеках
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Риспетрил
Риспетрил
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг блістер №20
Фармасайнс
від 71,04 грн
в 109 аптеках
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Ерідон®
Ерідон®
Розчин оральний 1 мг/мл флакон 30 мл з дозуючою піпеткою №1
Асіно
від 241,61 грн
в 93 аптеках
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