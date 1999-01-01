Київ
Інші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю
M02A X53

Диметилсульфоксид, комбінації

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A XІнші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю
M02A X53Диметилсульфоксид, комбінації
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Долобене
Долобене
Гель туба 50 г №1
Тева Україна
від 277,01 грн
в 940 аптеках
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Долобене
Долобене
Гель туба 100 г №1
Тева Україна
від 415,21 грн
в 877 аптеках
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Долобене
Долобене
Гель туба 20 г №1
Тева Україна
від 180,28 грн
в 870 аптеках
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