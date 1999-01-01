Київ
Інші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю
M02A X53
Диметилсульфоксид, комбінації
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A X
Інші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю
M02A X53
Диметилсульфоксид, комбінації
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Долобене
Гель туба 50 г №1
Тева Україна
від
277,01
грн
в 940 аптеках
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Долобене
Гель туба 100 г №1
Тева Україна
від
415,21
грн
в 877 аптеках
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Долобене
Гель туба 20 г №1
Тева Україна
від
180,28
грн
в 870 аптеках
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