Київ
Інші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю
M02A X10
Різні препарати
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A X
Інші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю
M02A X10
Різні препарати
Сортування:
По популярності
Фільтр
Траумель С
Мазь туба 50 г №1
Heel
від
553,00
грн
в 938 аптеках
Знайти в аптеках
Камфорна олія
Олія для зовнішнього застосування 10 % флакон 30 мл №1
Віола
від
34,78
грн
в 927 аптеках
Знайти в аптеках
Траумель С гель
Гель туба 50 г №1
Heel
від
533,70
грн
в 913 аптеках
Знайти в аптеках
Мазь Др. Тайсса з живокостом
Мазь банка 100 г №1
Натурварен
від
230,21
грн
в 905 аптеках
Знайти в аптеках
Мазь Др. Тайсса з живокостом
Мазь банка 50 г №1
Натурварен
від
143,41
грн
в 894 аптеках
Знайти в аптеках
Апізартрон®
Мазь туба 20 г №1
esparma
від
144,99
грн
в 889 аптеках
Знайти в аптеках
Дарфен® гель
Гель туба 50 г №1
Дарниця ФФ
від
194,38
грн
в 835 аптеках
Знайти в аптеках
Кеторол гель
Гель 2 % туба 30 г №1
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
від
196,00
грн
в 794 аптеках
Знайти в аптеках
Скипидарна мазь
Мазь туба 25 г №1
Тернофарм
від
25,07
грн
в 771 аптеці
Знайти в аптеках
Дарфен® гель
Гель туба 100 г №1
Дарниця ФФ
від
296,94
грн
в 731 аптеці
Знайти в аптеках
Мускомед
Крем 2,5 мг/г туба 30 г №1
Уорлд Медицин
від
218,17
грн
в 701 аптеці
Знайти в аптеках
Живокост Артолія
Мазь банка 90 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
157,42
грн
в 695 аптеках
Знайти в аптеках
Жовч медична консервована
Розчин нашкірний пляшка 250 мл №1
Інфузія
від
128,04
грн
в 653 аптеках
Знайти в аптеках
Еспол
Мазь туба алюмінієва 30 г в пачці №1
Червона зірка
від
96,68
грн
в 637 аптеках
Знайти в аптеках
Хондра-Сила®
Мазь 5 % туба 30 г №1
Фармак
від
98,54
грн
в 625 аптеках
Знайти в аптеках
Дип Хіт
Крем туба 67 г №1
від
178,48
грн
в 604 аптеках
Знайти в аптеках
Апізартрон®
Мазь туба 50 г №1
esparma
від
280,67
грн
в 567 аптеках
Знайти в аптеках
Віпратокс
Лінімент туба 40 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
159,22
грн
в 551 аптеці
Знайти в аптеках
Дарфен® гель
Гель туба 15 г №1
Дарниця ФФ
від
92,62
грн
в 535 аптеках
Знайти в аптеках
Живокост Артолія
Мазь туба 40 г в пачці №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
95,04
грн
в 529 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
6
Форма випуску
гель
гель д/зовн. застос.
крем
лінімент
мазь
олія д/зовн. застос.
р-н нашкірний
р-н нашкірний спирт.
р-н олійн. д/зовн. застос.
р-н спирт. д/зовн. застос.
суміш
Показати всі
Дозування
2 %
2.5 мг/г
5 %
10 %
Пакування
банка 50 г
банка 90 г
банка 100 г
контейнер 20 г
пляшка 250 мл
пляшка п/е 100 мл
туба 15 г
туба 20 г
туба 25 г
туба 30 г
туба 35 г
туба 40 г
туба 50 г
туба 67 г
туба 75 г
туба 100 г
туба алюм. 30 г
туба ламінатна 30 г
фл. 30 мл
фл. 40 мл
фл. 50 г
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. з мех. розпилювачем 40 мл
фл. з мех. розпилювачем 50 мл
фл. кульковий 50 мл
фл. полімер. 40 мл
фл. полімер. 50 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. скляний 40 мл
фл. скляний 50 мл
фл. скляний 100 мл
Показати всі
Виробник
Grindeks
Naturwaren
Pekana Naturheilmittel
esparma
Віола
Д-р. Редді'с Лабораторіс Лтд
Дарниця ФФ
Инфузия
Конарк Інтелмед
Лубнифарм
МЕДЛЕВ
Натурварен
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Опелла Хелскеа Украина
Органосін Лайф Сайєнс
ТОВ "Тернофарм"
Тернофарм
Уорлд Медицин
Фарма Черкас
Фармак
Фитофарм
Фітофарм
Хеель
Червона зірка
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню