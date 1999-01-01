Київ
Інші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю
M02A X03

Диметилсульфоксид

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M02ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02AЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A XІнші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю
M02A X03Диметилсульфоксид
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Димексид® Артеріум
Димексид® Артеріум
Розчин нашкірний флакон 50 мл в пачці №1
Галичфарм
від 103,55 грн
в 721 аптеці
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Димексид-ЖФФ
Димексид-ЖФФ
Рідина для зовнішнього застосування 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 68,50 грн
в 618 аптеках
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Димексид-ЖФФ
Димексид-ЖФФ
Рідина для зовнішнього застосування 100 мл флакон №1
від 123,10 грн
в 446 аптеках
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Диметилсульфоксид
Диметилсульфоксид
Гель 50 % туба 40 г в пачці №1
Лубнифарм
від 98,81 грн
в 349 аптеках
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Диметилсульфоксид
Диметилсульфоксид
Гель 250 мг/г туба 30 г в пачці №1
Сперко Україна
від 87,50 грн
в 294 аптеках
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Димексид
Димексид
Рідина для зовнішнього застосування 100 мл флакон в пачці №1
від 119,80 грн
в 153 аптеках
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Димексид
Димексид
Рідина для зовнішнього застосування 50 мл флакон в пачці №1
Лубнифарм
від 94,00 грн
в 85 аптеках
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Димексид
Димексид
Рідина для зовнішнього застосування 100 мл флакон №1
від 132,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Димексид
Димексид
Рідина для зовнішнього застосування 50 мл флакон №1
від 118,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Диметилсульфоксид
Диметилсульфоксид
Рідина для зовнішнього застосування 50 мл флакон скляний №1
МЕДЛЕВ
від 35,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Димексид
Димексид
Рідина для зовнішнього застосування 100 мл флакон тм ронфарм №1
Немає в наявності
Димексид
Димексид
Рідина для зовнішнього застосування 50 мл флакон тм ронфарм №1
Немає в наявності
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