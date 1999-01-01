Київ
Інші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю
M02A X03
Диметилсульфоксид
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A X
Інші засоби, що застосовуються місцево у разі суглобового та м'язового болю
M02A X03
Диметилсульфоксид
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Димексид® Артеріум
Розчин нашкірний флакон 50 мл в пачці №1
Галичфарм
від
103,55
грн
в 721 аптеці
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Димексид-ЖФФ
Рідина для зовнішнього застосування 50 мл флакон №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
68,50
грн
в 618 аптеках
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Димексид-ЖФФ
Рідина для зовнішнього застосування 100 мл флакон №1
від
123,10
грн
в 446 аптеках
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Диметилсульфоксид
Гель 50 % туба 40 г в пачці №1
Лубнифарм
від
98,81
грн
в 349 аптеках
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Диметилсульфоксид
Гель 250 мг/г туба 30 г в пачці №1
Сперко Україна
від
87,50
грн
в 294 аптеках
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Димексид
Рідина для зовнішнього застосування 100 мл флакон в пачці №1
від
119,80
грн
в 153 аптеках
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Димексид
Рідина для зовнішнього застосування 50 мл флакон в пачці №1
Лубнифарм
від
94,00
грн
в 85 аптеках
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Димексид
Рідина для зовнішнього застосування 100 мл флакон №1
від
132,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Димексид
Рідина для зовнішнього застосування 50 мл флакон №1
від
118,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Диметилсульфоксид
Рідина для зовнішнього застосування 50 мл флакон скляний №1
МЕДЛЕВ
від
35,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Димексид
Рідина для зовнішнього застосування 100 мл флакон тм ронфарм №1
Немає в наявності
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Димексид
Рідина для зовнішнього застосування 50 мл флакон тм ронфарм №1
Немає в наявності
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Форма випуску
гель
р-н нашкірний
рідина д/зовн. застос.
Дозування
50 %
50 мл
100 мл
250 мг/г
Пакування
туба 30 г
туба 40 г
фл.
фл. 50 мл
фл. скляний
Виробник
Галичфарм
Лубнифарм
МЕДЛЕВ
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Сперко Україна
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